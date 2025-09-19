Определено самое популярное спортивное событие в истории

Издание Give me Sport составило список самых популярных спортивных событий в истории.
Топ-10 выглядит так.
1. Чемпионат мира по футболу – 2022 (аудитория – 5,4 миллиарда зрителей по всему миру);
2. Олимпийские игры-2008 (4,7);
3. Тур де Франс-2024 (3,5);
4. Олимпийские игры-2006 (2,1);
5. Бой Мухаммеда Али и Леона Спинкса (2);
6. Чемпионат мира по крикету-2019 (1,6);
7. Азиатские игры-2022 (986 миллиона);
8. Финал чемпионата мира по регби-2019 (857);
9. Супербоул-2025 (126);
10. Бой Джейка Пола и Майка Тайсона (108).
Источник: Give me Sport