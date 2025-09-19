Введите ваш ник на сайте
Определено самое популярное спортивное событие в истории

Сегодня, 07:35
1

Издание Give me Sport составило список самых популярных спортивных событий в истории.

Топ-10 выглядит так.

1. Чемпионат мира по футболу – 2022 (аудитория – 5,4 миллиарда зрителей по всему миру);

2. Олимпийские игры-2008 (4,7);

3. Тур де Франс-2024 (3,5);

4. Олимпийские игры-2006 (2,1);

5. Бой Мухаммеда Али и Леона Спинкса (2);

6. Чемпионат мира по крикету-2019 (1,6);

7. Азиатские игры-2022 (986 миллиона);

8. Финал чемпионата мира по регби-2019 (857);

9. Супербоул-2025 (126);

10. Бой Джейка Пола и Майка Тайсона (108).

Источник: Give me Sport
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1758269464
Ну так себе правдивость... Объективность в подсчётах точно отсутствовала или были какие-то непонятные параметры. Фуфло скорее для маркетинга. Ну кто будет сидеть перед экраном в таком количестве хрен знает сколько часов и смотреть как люди на велосипеде гоняют. У нас что...? Столько людей погруженных в велоспорт? Когда это он стал в 5-е самых интересных видов спорта? Про п. 6,8,9 вообще молчу.
Ответить
