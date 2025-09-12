ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности

В ФИФА решили оптимизировать осенние паузы на матчи сборных.

Чтобы футболисты тратили меньше времени на поездки в национальные команды, принято решение со следующего года объединить сентябрьские и октябрьские международные перерывы.

В 2026-м планируется проводить матчи сборных с 21 сентября по 6 октября – клубного футбола не будет на протяжении трех недель.

Ожидается, что каждая сборная сыграет максимум четыре матча вместо нынешних двух.

При этом ноябрьский международный перерыв останется в прежнем виде.