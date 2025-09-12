Введите ваш ник на сайте
ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности

Сегодня, 22:56

В ФИФА решили оптимизировать осенние паузы на матчи сборных.

Чтобы футболисты тратили меньше времени на поездки в национальные команды, принято решение со следующего года объединить сентябрьские и октябрьские международные перерывы.

В 2026-м планируется проводить матчи сборных с 21 сентября по 6 октября – клубного футбола не будет на протяжении трех недель.

Ожидается, что каждая сборная сыграет максимум четыре матча вместо нынешних двух.

При этом ноябрьский международный перерыв останется в прежнем виде.

Еще по теме:
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии 2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11 3
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии 5
Источник: El Desmarque
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Главные новости
Сборная России не сыграет с Аргентиной: «Мы просто не готовы столько платить»
23:23
Гурцкая дал прогноз на дерби «Динамо» – «Спартак»
23:11
Ву назвал футболиста «Спартака», впечатлившего своей техникой
22:31
1
ЦСКА пытался арендовать одноклубника Захаряна
22:22
«Спартак» предлагал Хлусевича трем клубам
21:45
1
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх» (1:0) и опередил «Спартак» и «Зенит»
20:59
4
Кассьерра летом мог сменить «Зенит» на московский клуб
20:13
2
«Спартак» пытался летом купить у ЦСКА Кругового
20:04
4
«Это головорез»: Гурцкая – о новичке «Спартака»
19:58
4
Мостовой огласил список требований к своей будущей девушке
19:34
11
ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности
22:56
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии
Вчера, 16:38
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября
3
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября
5
Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией
10 сентября
Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном
10 сентября
1
«Это позор»: украинский вратарь прокомментировал ничью с Азербайджаном
10 сентября
4
Холанд двумя словами описал 11 голов Норвегии в ворота Молдавии
10 сентября
2
Роналду выложил пост после двух побед Португалии
10 сентября
Роналду повторил рекорд отбора ЧМ
10 сентября
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
9 сентября
1
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
9 сентября
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
9 сентября
Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4
9 сентября
9
ФотоРангник выехал на 2-й тайм матча с Боснией на велосипеде
9 сентября
Отбор ЧМ-2026. Сперцян и Тикнизян помогли Армении обыграть Ирландию (2:1)
9 сентября
3
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец не позволил Украине победить Азербайджан (1:1)
9 сентября
5
Названа команда, которую должен возглавить Зидан
9 сентября
1
Гаттузо назвал матч Израиль – Италия самой безумной игрой в его тренерской карбере
9 сентября
В Сербии опубликовали заявление для фанатов перед игрой с Англией
9 сентября
Гаттузо – игроку сборной Израиля: «Закрой свой рот! Ты услышал меня?»
9 сентября
2
ВидеоРоссийский болельщик подробно рассказал об инциденте с Роналду в Ереване
9 сентября
3
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
8 сентября
ВидеоЯмаль потерял паспорт в Турции
8 сентября
5
ВидеоТренер Казахстана подал в отставку после теннисной «баранки» от Бельгии
8 сентября
15
Отбор ЧМ-2026. Испания учинила разгром Турции (6:0) с хет-триком Мерино, Германия обыграла Северную Ирландию (3:1)
7 сентября
2
Отбор ЧМ-2026. Бельгия устроила Казахстану теннисную «баранку» (6:0), у Де Брюйне и Доку дубли
7 сентября
ФотоСборная Германии проводила Хуммельса из футбола
7 сентября
1
