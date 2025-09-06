«МЮ» договорился об уходе Онана в аренду

«Трабзонспор» достиг устного соглашения с «Манчестер Юнайтед» о переходе вратаря манкунианцев Андре Онана на правах аренды.
Окончательное решение будет принимать сам голкипер.
29-летний камерунец в этом сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 1 матч, пропустил 2 гола.
- Клуб приобрел голкипера летом 2023 году у «Интера» за 50,2 миллиона евро.
- Контракт Онана с «МЮ» рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 25 миллионов евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X