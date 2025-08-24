В «Динамо» высказались о ситуации с использованием снюса Луневым

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб разобрался в ситуации с голкипером Андреем Лунeвым.

В ходе игры 5-го тура РПЛ с ЦСКА в трансляцию попал кадр, на котором видно, что находившийся на трибуне игрок бело-голубых положил под губу, предположительно, жевательный табак.

– В прошлый раз вы говорили, что инцидент будет рассмотрен, а клуб применит санкции, если будут основания. Чем закончилась эта история?

– Это внутреннее дело клуба. Мы разобрались в этой ситуации.