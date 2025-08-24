В «Динамо» высказались о ситуации с использованием снюса Луневым

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб разобрался в ситуации с голкипером Андреем Лунeвым.
В ходе игры 5-го тура РПЛ с ЦСКА в трансляцию попал кадр, на котором видно, что находившийся на трибуне игрок бело-голубых положил под губу, предположительно, жевательный табак.
– В прошлый раз вы говорили, что инцидент будет рассмотрен, а клуб применит санкции, если будут основания. Чем закончилась эта история?
– Это внутреннее дело клуба. Мы разобрались в этой ситуации.
- 33-летний Лунев пропустил последние матчи «Динамо» из-за повреждения.
- В этом сезоне на его счету 4 игры, он пропустил 3 гола, провел 1 встречу на ноль.
Источник: Metaratings.ru