АПЛ. «Манчестер Юнайтед» набрал первое очко в сезоне в игре с «Фулхэмом»

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1.

В первом тайме полузащитник гостей Бруну Фернандеш не реализовал пенальти на 38-й минуте.

Оба голы были забиты после перерыва. На 58-й минуте гол в свои ворота забил нападающий «Фулхэма» Родриго Муньис. Хозяева сравняли счет на 73-й усилиями Эмиля Смита-Роу.

Лондонцы с 2 очками после 2 туров занимают в АПЛ 13-е место. «МЮ» с 1 очком идет 16-м.