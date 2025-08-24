Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  АПЛ. «Манчестер Юнайтед» набрал первое очко в сезоне в игре с «Фулхэмом»

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» набрал первое очко в сезоне в игре с «Фулхэмом»

Вчера, 20:24

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1.

В первом тайме полузащитник гостей Бруну Фернандеш не реализовал пенальти на 38-й минуте.

Оба голы были забиты после перерыва. На 58-й минуте гол в свои ворота забил нападающий «Фулхэма» Родриго Муньис. Хозяева сравняли счет на 73-й усилиями Эмиля Смита-Роу.

Лондонцы с 2 очками после 2 туров занимают в АПЛ 13-е место. «МЮ» с 1 очком идет 16-м.

Англия. Премьер-лига. 2 тур
Фулхэм - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Р. Муньис, 58 (в свои ворота); 1:1 - Э. Смит-Роу, 73.
Незабитые пенальти: нет - Б. Фернандеш, 38.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
