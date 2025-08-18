«Динамо» может наказать Лунева за использование снюса

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что в клубе рассмотрят эпизод с голкипером команды Андреем Луневым, случившийся во время матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

– Во время матча попал эпизод с Луневым и жевательным табаком. Как вы смотрите на этот эпизод?

– Мы обязательно разберемся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты.