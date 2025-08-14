Введите ваш ник на сайте
Глава РПЛ высказался об инициативе по ужесточению лимита

Сегодня, 14:20

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига готова к обсуждению изменения лимита на легионеров.

– Как вы относитесь к инициативе министра спорта России Михаила Дегтярева об ужесточении лимита?

– Первое, что хочу сказать в контексте обсуждения ряда изменений: я убежден, что все субъекты футбола и регуляторы индустрии хотят одного – качественного развития нашей игры. Внутри индустрии могут звучать разные мнения, но мы всегда приходим к единому знаменателю, гармонии и пониманию. Уверен, что так будет и дальше.

Вопрос лимита находится в компетенции и полномочиях министерства спорта. Мы, безусловно, готовы к конструктивному обсуждению нововведений и готовы делиться всеми наработками: за годы разработки и использования различных форматов лимитов мы накопили большой объем данных.

Отмечу, что развитие молодых игроков, которое часто беспокоит болельщиков, для клубов стало фокусным направлением работы. Средний возраст российских игроков, выходящих на поле, сейчас ниже, чем во времена более жестких количественных ограничений иностранцев на поле.

В клубах РПЛ на главных ролях блистают яркие молодые таланты: и Батраков, и Кисляк, и Раков, и Агкацев, и многие другие. С 2022 года в сборную России на международные матчи привлечено уже 18 футболистов младше 21 года.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
