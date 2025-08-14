Сильянов – о Батракове: «Вдруг сейчас ещe 10 забьeт, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов сказал, как полузащитник команды Алексей Батраков реагирует на информацию об интересе к нему от европейских клубов.

«Да никак. Лeша спокойный, хороший парень. Думаю, не словит звeздочку. У него прекрасные родители, прекрасная девушка. Я думаю, у него не будет такого, что он там зазнается.

До конца сезона, я думаю, он из «Локомотива» не уйдeт. Вдруг сейчас ещe 10 забьeт, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити». Я только рад буду. Честно говорю», – сказал Сильянов.