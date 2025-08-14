Сильянов – о Батракове: «Вдруг сейчас ещe 10 забьeт, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов сказал, как полузащитник команды Алексей Батраков реагирует на информацию об интересе к нему от европейских клубов.
«Да никак. Лeша спокойный, хороший парень. Думаю, не словит звeздочку. У него прекрасные родители, прекрасная девушка. Я думаю, у него не будет такого, что он там зазнается.
До конца сезона, я думаю, он из «Локомотива» не уйдeт. Вдруг сейчас ещe 10 забьeт, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити». Я только рад буду. Честно говорю», – сказал Сильянов.
- В текущем сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 6 матчей, забил 8 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: «Советский спорт»