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Колосков назвал главную проблему российского футбола

Вчера, 11:42
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков определил основную проблему футбола в стране. По его мнению, это большое количество иностранных футболистов в РПЛ.

«Не вижу никаких проблем в российском футболе. Единственное, у нас недостаточное количество своих собственных воспитанников, а иностранцев слишком много. Пожалуй, это главная проблема.

Детско-юношеский футбол в плановом порядке не просто хорошо, а блестяще развивается. У нас много академий, школ и училищ. Россия – одна из передовых стран с точки зрения подготовки резерва. У нас все есть: великолепные базы, хорошие зарплаты у тренеров, много занимающихся, а вот качества не хватает, и это проблема.

Практически в каждой команде РПЛ главная сила – легионеры. А наших игроков хорошего класса появляется по несколько человек в сезон – это слишком мало. Чтобы решать эту проблему, надо повышать уровень тренировочной работы. Путь только один: тренировки и тренировки. Еще нужно, чтобы у нас рождались выдающиеся футболисты. Во времена СССР у нас такие были: Мостовой, Карпин, еще раньше Симонян и другие поколения. Нам нужно искать футболистов, одаренных от природы. Другого пути нет», – сказал Колосков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Колосков Вячеслав
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Комментарии (5)
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SLADE2019
1754297678
Интересно, а в какой стране главная сила в футбольных клубах не легионеры?
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andrei-sarap-yandex
1754299892
СНЯТЬ ЛИМИТ...это самое разумное решение
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АК 68
1754301299
Главная проблема российского футбола это агенты,у которых весь рынок разделён и которые правят нашим футболом, которые имеют влияние на клубы и тренеров и указывают им, конечно же небезкорыстно, кого ставить в состав, а кого нет и пацанам, даже одарённым трудно пробиться наверх, поэтому что другие агенты их задвигают.
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boris63
1754304049
Главная проблема Российского футбола, это засилие газпремовских ставленников в рукамиводстве РФС.
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baggio80
1754307840
У нас две главных проблем это РФС и газпром
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