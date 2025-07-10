Хаби Алонсо прокомментировал разгром от «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги полуфинального матча клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).
«Начало игры сыграло очень важную роль. Мы столкнулись с трудностями уже на 10-й минуте.
«ПСЖ» – это проект, который строится уже два года, а мы только начинаем. Результат показывает, над чем нам ещe предстоит работать, и, конечно, он неприятный.
Два ранних пропущенных гола оказывают сильное давление, ты оказываешься догоняющим. Но у соперника хороший уровень и нельзя сильно раскрываться. Многое нужно проанализировать и следует извлечь уроки из сегодняшнего поражения.
Сегодняшний матч полезен для нас в том плане, что мы знаем, в каком направлении нам ещe нужно совершенствоваться. Мы только начинаем. Три недели были в режиме соревнований без тренировок, и теперь знаем, где мы находимся, видим, где хотим оказаться, и готовимся к этому. Через четыре недели мы вернeмся», – сказал Алонсо.
- Дублем у «ПСЖ» отметился Фабиан Руис, забивший на 6-й и 24-й минутах. Также у парижан отличились Усман Дембеле на 9-й и Гонсалу Рамуш на 88-й минутах.
- Алонсо возглавляет «Реал» с 1 июня этого года.