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Хаби Алонсо прокомментировал разгром от «ПСЖ»

Вчера, 08:53
6

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги полуфинального матча клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

«Начало игры сыграло очень важную роль. Мы столкнулись с трудностями уже на 10-й минуте.

«ПСЖ» – это проект, который строится уже два года, а мы только начинаем. Результат показывает, над чем нам ещe предстоит работать, и, конечно, он неприятный.

Два ранних пропущенных гола оказывают сильное давление, ты оказываешься догоняющим. Но у соперника хороший уровень и нельзя сильно раскрываться. Многое нужно проанализировать и следует извлечь уроки из сегодняшнего поражения.

Сегодняшний матч полезен для нас в том плане, что мы знаем, в каком направлении нам ещe нужно совершенствоваться. Мы только начинаем. Три недели были в режиме соревнований без тренировок, и теперь знаем, где мы находимся, видим, где хотим оказаться, и готовимся к этому. Через четыре недели мы вернeмся», – сказал Алонсо.

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Источник: Marca
Клубный чемпионат мира Реал ПСЖ Алонсо Хаби
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Комментарии (6)
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andrei-sarap-yandex
1752127873
УВАЖЕНИЕ ПСЖ....без звёзд .... МЕССИ И НЕЙМАР.....
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FFR
1752128490
Луис Энрике создал очень сильную команду. Хаби Алонсо с Реалом нужно работать, работать, и еще раз работать.
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Бомж Зины
1752131319
ПСЖ гегемон мирового футбола
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trener7
1752132827
Хаби Алонсо заикается? Извлечь урокккки....
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Psih86
1752137233
У соперника хороший уровень, как то слабо сказал...Да ПСЖ на данный момент сильнейший клуб в Мире, вот правильное выражение.
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