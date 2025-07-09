Переписка Доннаруммы и Мусиалы по поводу травмы Джамала

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма обратился к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале после столкновения. Инцидент произошел в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира, в котором «ПСЖ» обыграл мюнхенцев со счетом 2:0.

Голкипер нанeс серьeзную травму немецкому футболисту. Мусиала был успешно прооперирован, ему диагностировали перелом малоберцовой кости.

Доннарумма написал в социальной сети: «Все мои молитвы и хорошие пожелания с тобой, Джамал Мусиала».

Мусиала ответил: «Спасибо за все пожелания и не беспокойся. Это часть футбола».

По итогам матча «Бавария» вылетела с Клубного чемпионата мира. В полуфинале турнира «ПСЖ» встретится с мадридским «Реалом».