Переписка Доннаруммы и Мусиалы по поводу травмы Джамала

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма обратился к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале после столкновения. Инцидент произошел в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира, в котором «ПСЖ» обыграл мюнхенцев со счетом 2:0.
Голкипер нанeс серьeзную травму немецкому футболисту. Мусиала был успешно прооперирован, ему диагностировали перелом малоберцовой кости.
Доннарумма написал в социальной сети: «Все мои молитвы и хорошие пожелания с тобой, Джамал Мусиала».
Мусиала ответил: «Спасибо за все пожелания и не беспокойся. Это часть футбола».
По итогам матча «Бавария» вылетела с Клубного чемпионата мира. В полуфинале турнира «ПСЖ» встретится с мадридским «Реалом».
- Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоялся 05 июля 2025 года.
- «ПСЖ» забил 2 мяча в ворота «Баварии» во втором тайме матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира.
- В той же игре 2 игрока «ПСЖ» получили красные карточки.
Источник: «Бомбардир»