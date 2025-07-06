В «Баварии» упрекнули Доннарумму за сломанную ногу Мусиалы

Директор «Баварии» Макс Эберль высказался о серьeзной травме полузащитника Джамала Мусиалы. Инцидент произошел в четвертьфинале клубного чемпионата мира в столкновении с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. В том матче парижане одолели мюнхенскую команду со счeтом 2:0.
«Если прыгнуть на ноги соперника с весом 100 кг, то существует высокий риск получения травмы. Я не думаю, что он [Доннарумма] действовал намеренно. Однако в то же время он не проявил должной осторожности».
У Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Он может пропустить четыре-пять месяцев.
- Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоялся 5 июля 2025 года.
- Голами в этой встрече отметились Дуэ (78-я минута) и Дембеле (90+6-я минута).
- В матче были показаны две красные карточки игрокам «ПСЖ»: Пачо на 82-й минуте и Эрнандесу на 90+2-й минуте.
Источник: Sky Sport Deutschland