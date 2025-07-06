В «Баварии» упрекнули Доннарумму за сломанную ногу Мусиалы

Директор «Баварии» Макс Эберль высказался о серьeзной травме полузащитника Джамала Мусиалы. Инцидент произошел в четвертьфинале клубного чемпионата мира в столкновении с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. В том матче парижане одолели мюнхенскую команду со счeтом 2:0.

«Если прыгнуть на ноги соперника с весом 100 кг, то существует высокий риск получения травмы. Я не думаю, что он [Доннарумма] действовал намеренно. Однако в то же время он не проявил должной осторожности».

У Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Он может пропустить четыре-пять месяцев.