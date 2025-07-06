Сломавший Мусиале ногу Доннарумма обратился к Джамалу

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма опубликовал пост в социальных сетях, обратившись к полузащитнику немецкой «Баварии» Джамалу Мусиале. Мусиала получил перелом в столкновении с итальянцем в концовке первого тайма матча 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Инцидент произошел 5 июля 2025 года в матче, где «Пари Сен-Жермен» обыграл «Баварию» со счeтом 2:0. После столкновения Мусиала был транспортирован с поля на носилках и доставлен в больницу. У игрока подозревают перелом малоберцовой кости.

«Все мои молитвы и добрые пожелания тебе, Джамал».

По итогам матча «Бавария» вылетела с КЧМ. «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/2 финала, где сыграет с сильнейшей командой из пары «Реал» Мадрид – «Боруссия» Дортмунд.