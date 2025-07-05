Мусиала госпитализирован после травмы в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала госпитализирован с подозрением на перелом малоберцовой кости. Инцидент произошел 5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира – 2025, где «ПСЖ» обыграл «Баварию» со счетом 2:0.

Мусиала получил травму в первом тайме после столкновения с вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. После этого он не смог продолжить игру.

«Бавария» вылетела с клубного чемпионата мира, а «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира.