В РПЛ одним словом описали обилие скандалов в лиге

Президент РПЛ Александр Алаев оценил текущую ситуацию в турнире. Он заявил: «В РПЛ сейчас присутствует турбулентность. Это не позор и клеймо».
Ситуация возникла после того, как клуб «Химки» покинул высший российский дивизион не по спортивным причинам. Подмосковная команда не получила лицензию РФС-1.
Алаев призвал: «Я призываю всех подуспокоиться. Надо спокойно разобраться в каждом отдельном случае». Он отметил, что несмотря на сложный этап, говорить о значительном ущербе имиджу лиги нельзя. «С точки зрения продукта всe неплохо», – передал слова Алаев.
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026 года.
- Действующий чемпион страны – «Краснодар».
Источник: «Чемпионат»