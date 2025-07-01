В РПЛ одним словом описали обилие скандалов в лиге

Президент РПЛ Александр Алаев оценил текущую ситуацию в турнире. Он заявил: «В РПЛ сейчас присутствует турбулентность. Это не позор и клеймо».

Ситуация возникла после того, как клуб «Химки» покинул высший российский дивизион не по спортивным причинам. Подмосковная команда не получила лицензию РФС-1.

Алаев призвал: «Я призываю всех подуспокоиться. Надо спокойно разобраться в каждом отдельном случае». Он отметил, что несмотря на сложный этап, говорить о значительном ущербе имиджу лиги нельзя. «С точки зрения продукта всe неплохо», – передал слова Алаев.