Звездный игрок «Барселоны» Рафинья выступил с резкой критикой в адрес Клубного чемпионата мира 2025. Турнир, несмотря на глобальное внимание, уже вызвал споры из-за состояния полей и жаркой погоды. «Барселона» в этом соревновании не участвует.

Рафинья заявил, что отказаться от отпуска ради обязательного турнира – очень плохо. Он отметил, что никто не спрашивал футболистов о датах или их желании играть, а просто сообщили: «Вы должны ехать, и всe». По его словам, игрокам очень сложно отказываться от законного отпуска, ведь каждый заслуживает минимум 3-4 недели отдыха. Многие участники Клубного чемпионата мира его не получат.

Примером такой ситуации служат Маркиньос и Лукас Беральдо. После победы в Лиге чемпионов они присоединились к сборной для участия в квалификации, а затем сразу отправились на клубный чемпионат мира, не получив полноценного перерыва. Хотя многочисленных травм на турнире пока не зафиксировано, данная ситуация подчеркивает необходимость большего внимания к благополучию атлетов.

Высокая игровая нагрузка уже ранее приводила к серьезным травмам, включая разрывы крестообразных связок. Текущий турнир, вместо снижения рисков, увеличивает их, дополнительно подвергая игроков воздействию экстремальной жары. Главные тренеры, включая Пепа Гвардиолу, выражали обеспокоенность, связывая высокий уровень травматизма с таким интенсивным расписанием.

В то же время, некоторые команды ищут способы справиться с нагрузкой. Например, «Пари Сен-Жермен», выиграв Лигу чемпионов, получил минимальный перерыв перед Клубным чемпионатом мира 2025. Главный тренер Луис Энрике назвал подход к турниру «отпускным лагерем». Команда проводит тренировки утром, оставляя вторую половину дня для отдыха и развлечений, поощряя присутствие семей игроков для снятия стресса.