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Названа сумма, которую российский вещатель заплатил за права на КЧМ

Сегодня, 11:50

Онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на трансляции клубного чемпионата мира в России и СНГ за 7 миллионов долларов.

Сообщается, что обладатель медиаправ DAZN общался с несколькими российскими компаниями и предлагал продать сублицензию на показ турнира за 7,5 миллиона долларов.

Один из источников допустил, что Okko может поделить права на трансляции с одним из федеральных каналов.

  • Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в новом формате с участием 32 клубов.
  • Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

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Источник: РБК
Клубный чемпионат мира
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