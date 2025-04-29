Названа сумма, которую российский вещатель заплатил за права на КЧМ

Онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на трансляции клубного чемпионата мира в России и СНГ за 7 миллионов долларов.
Сообщается, что обладатель медиаправ DAZN общался с несколькими российскими компаниями и предлагал продать сублицензию на показ турнира за 7,5 миллиона долларов.
Один из источников допустил, что Okko может поделить права на трансляции с одним из федеральных каналов.
- Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в новом формате с участием 32 клубов.
- Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
Источник: РБК