Стал известен вещатель КЧМ-2025 в России

Определился вещатель клубного ЧМ-2025 в России.

Эксклюзивные права на турнир купил Okko.

«Турнир пройдeт в США с 15 июня по 13 июля. В новом формате сыграют 32 команды из 6 конфедераций.

Помимо трансляций матчей тебя ждут программы редакции, хайлайты и другой крутой контент. Будет жарко!» – написал сервис.

Это будет 1-й турнир в таком формате.

Ранее тренеры допускали, что на матчи КЧМ будет выходить не основной состав.

В ФИФА надеются, что все ведущие футболисты поучаствуют в турнире.