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Стал известен вещатель КЧМ-2025 в России

Сегодня, 11:02

Определился вещатель клубного ЧМ-2025 в России.

Эксклюзивные права на турнир купил Okko.

«Турнир пройдeт в США с 15 июня по 13 июля. В новом формате сыграют 32 команды из 6 конфедераций.

Помимо трансляций матчей тебя ждут программы редакции, хайлайты и другой крутой контент. Будет жарко!» – написал сервис.

  • Это будет 1-й турнир в таком формате.
  • Ранее тренеры допускали, что на матчи КЧМ будет выходить не основной состав.
  • В ФИФА надеются, что все ведущие футболисты поучаствуют в турнире.

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Источник: телеграм-канал Okko
Клубный чемпионат мира
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