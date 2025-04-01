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  • Канчельскис – о штрафах Кокорина за нарушения ПДД: «Ну, превысил скорость, у всех бывает, когда мы спешим»

Канчельскис – о штрафах Кокорина за нарушения ПДД: «Ну, превысил скорость, у всех бывает, когда мы спешим»

Вчера, 16:56
3

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о большом количестве штрафов за нарушения ПДД у нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Мало ли, какие бывают ситуации. Штрафы бывают разные, может, припарковался не там. Сейчас много в дорожных правилах меняется. Может быть, Кокорин не знал, может, он не виноват. Ну, превысил скорость, у всех бывает, когда мы спешим.

Ситуации разные бывают, может, он торопился куда-то, опаздывал на встречу или ещe какие-то причины. Его штрафуют, но он же исправно платит штрафы. Если превышал скорость, то это его жизнь, его проблемы.

Не буду рассуждать, не повзрослел Кокорин или повзрослел. Если бы не было штрафов, то он повзрослел бы? Причeм здесь штрафы и взросление? Не надо его осуждать, это неправильно, мы не можем этого делать», – сказал Канчельскис.

  • По данным телеграм-канал SHOT, с 2011 года Кокорин получил 1511 штрафов на сумму 1,6 миллиона рублей.
  • 34-летний форвард провел в этом сезоне 24 матча, забил 9 голов, сделал 8 голевых передач.

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Источник: Legalbet
Кипр. Первый Дивизион Динамо Бр Арис Кокорин Александр Канчельскис Андрей
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1743518294
Я думаю, Кокорин старше стал, но не повзрослел. У меня штрафы, тоже ежегодно бывают, поноставили камер тут! :))))
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рылы
1743518735
у нас тут мегапроект делали, года с 2015 копали новую трассу "нарва" взамен существующей. пару лет назад сдали. шикарная. бессветофорная. часто езжу. да только эстонцы границу закрыли, соответственно дорога пустует, только местные из сёл по ней добираются домой из питера. итого: бывает так, что никого на километр вперёд и назад, едь - не хочу, хоть 180. но повсюду знаки 90, и камеры понавешали. даже пару раз попался. бесят такие моменты, когда реально можно гнать - но нельзя.
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Пётр-Лаврухин-google
1743521413
Удивительный д.о.л.б.о.ё.б этот Конченыйскис.Ну конкретно надо лечить алкаша,а его тренером ставят ????????
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