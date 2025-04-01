Канчельскис – о штрафах Кокорина за нарушения ПДД: «Ну, превысил скорость, у всех бывает, когда мы спешим»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о большом количестве штрафов за нарушения ПДД у нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Мало ли, какие бывают ситуации. Штрафы бывают разные, может, припарковался не там. Сейчас много в дорожных правилах меняется. Может быть, Кокорин не знал, может, он не виноват. Ну, превысил скорость, у всех бывает, когда мы спешим.

Ситуации разные бывают, может, он торопился куда-то, опаздывал на встречу или ещe какие-то причины. Его штрафуют, но он же исправно платит штрафы. Если превышал скорость, то это его жизнь, его проблемы.

Не буду рассуждать, не повзрослел Кокорин или повзрослел. Если бы не было штрафов, то он повзрослел бы? Причeм здесь штрафы и взросление? Не надо его осуждать, это неправильно, мы не можем этого делать», – сказал Канчельскис.