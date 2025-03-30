Лунев придумал новое название Медиалиге: «Цирк уехал, клоуны остались»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев заверил, что не будет выступать в Медиалиге.

«Какое новое название я бы порекомендовал МФЛ? Клоуны, цирк, что-нибудь такое – дальше можно вашу фантазию включить. «Цирк уехал, клоуны остались» – что-нибудь такое. Ладно, шучу, не обессудьте, ребята.

Что нужно изменить МФЛ, чтобы я начал там играть? Ничего, я не собираюсь там играть.

Что нужно сделать, чтобы меня перестала раздражать МФЛ? Раздражаете вы, задавая вопросы про игры со сборной России. Я знаю хорошо Дмитрия Кортаву – он молодец, делает огромное дело. Но с каких пор они начали лезть в профессиональный футбол – пытаться сыграть со сборной России. Дичь это. У меня только по этому претензии.

Многие мои знакомые играют в медиалиге – пожалуйста, наслаждайтесь футболом, зарабатывайте», – сказал Лунев.