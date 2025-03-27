Кокорин: «Если подрался с чиновником – ты вообще топ в российской тюрьме»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин заявил, что в российской тюрьме нет ничего сложного.

– Для народа, который там сидит, футболист, известная личность – это кто?

– Вообще ничего. Смотря что ты сделал. У них нет такого. Сейчас, ну как я понимаю, не знаю, как раньше было – ничего сложного нет в тюрьме русской.

Самое страшное, что ты сделал, что ты совершил, какая твоя статья, – если ты совершил преступление с детьми или продавал наркотики, к тебе будут плохо там относиться. Не будут тебя воспринимать и все то, что мы видели в фильмах.

А если ты там подрался с чиновником – вообще ты топ для них. Все, что ты делал на воле, там об этом будут знать уже. И по этому будут тебя судить как человека.