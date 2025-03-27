Кокорин: «Если подрался с чиновником – ты вообще топ в российской тюрьме»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин заявил, что в российской тюрьме нет ничего сложного.
– Для народа, который там сидит, футболист, известная личность – это кто?
– Вообще ничего. Смотря что ты сделал. У них нет такого. Сейчас, ну как я понимаю, не знаю, как раньше было – ничего сложного нет в тюрьме русской.
Самое страшное, что ты сделал, что ты совершил, какая твоя статья, – если ты совершил преступление с детьми или продавал наркотики, к тебе будут плохо там относиться. Не будут тебя воспринимать и все то, что мы видели в фильмах.
А если ты там подрался с чиновником – вообще ты топ для них. Все, что ты делал на воле, там об этом будут знать уже. И по этому будут тебя судить как человека.
- Кокорина приговорили к тюремному сроку вместе с Павлом Мамаевым за хулиганство.
- Они избили несколько человек в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- Одним из пострадавших был глава департамента Минпромторга Денис Пак – его Кокорин ударил стулом по голове.
Источник: «РБ Спорт»