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Кокорин сказал, сколько лет не был в России

Сегодня, 13:23
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин признался, что уже несколько лет не был в РФ.

– Когда ты был в последний раз в России?

– Ну, скоро уже четыре года, наверное.

– Многим, кто переезжает жить за границу, часто и дом снится, и домой хочется приехать. У тебя такое бывает?

– У меня с самого детства так все сложилось, что непонятно, где мой дом. Но меня постоянно тянуло туда, где солнце и море. Я всегда хотел жить именно вот так. Здесь у тебя нет зимней резины, нет куртки, ты постоянно ходишь в шлепках и в шортах. Едешь на тренировку, а сразу после нее можешь идти купаться, если хочешь.

  • 34-летний Кокорин провел в этом сезоне 23 матча за «Арис Лимасол», забил 9 голов, отдал 7 передач.
  • Он покинул РПЛ в январе 2021 года, когда «Спартак» продал его в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1742988987
И не приезжай, людям можно будет в кафе спокойно сходить. )
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