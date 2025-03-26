Кокорин сказал, сколько лет не был в России

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин признался, что уже несколько лет не был в РФ.

– Когда ты был в последний раз в России?

– Ну, скоро уже четыре года, наверное.

– Многим, кто переезжает жить за границу, часто и дом снится, и домой хочется приехать. У тебя такое бывает?

– У меня с самого детства так все сложилось, что непонятно, где мой дом. Но меня постоянно тянуло туда, где солнце и море. Я всегда хотел жить именно вот так. Здесь у тебя нет зимней резины, нет куртки, ты постоянно ходишь в шлепках и в шортах. Едешь на тренировку, а сразу после нее можешь идти купаться, если хочешь.