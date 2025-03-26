Кокорин сказал, сколько лет не был в России

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин признался, что уже несколько лет не был в РФ.
– Когда ты был в последний раз в России?
– Ну, скоро уже четыре года, наверное.
– Многим, кто переезжает жить за границу, часто и дом снится, и домой хочется приехать. У тебя такое бывает?
– У меня с самого детства так все сложилось, что непонятно, где мой дом. Но меня постоянно тянуло туда, где солнце и море. Я всегда хотел жить именно вот так. Здесь у тебя нет зимней резины, нет куртки, ты постоянно ходишь в шлепках и в шортах. Едешь на тренировку, а сразу после нее можешь идти купаться, если хочешь.
- 34-летний Кокорин провел в этом сезоне 23 матча за «Арис Лимасол», забил 9 голов, отдал 7 передач.
- Он покинул РПЛ в январе 2021 года, когда «Спартак» продал его в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»