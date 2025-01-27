Прояви свою интуицию и выиграй поездку в Абу-Даби вместе с «Амкалом»

Букмекерская компания PARI запустила конкурс, в котором клиенты смогут проявить интуицию и проверить знания об игроках медиафутбольного клуба «Амкал». Тот, кто справится с заданием быстрее остальных, выиграет поездку в Абу-Даби (ОАЭ) и получит возможность поддержать «Амкал» на Суперкубке МФЛ.

В конкурсе смогут принять участие все желающие – нужно быть зарегистрированным в PARI. Розыгрыш пройдет в специальном чат-боте в Telegram.

Механика конкурса следующая: игрокам предлагается необычный факт из жизни спортсменов и шесть вариантов того, о каком футболисте идет речь. Участникам нужно выбрать, к какому игроку относится тот или иной факт. Всего будет предложено 10 фактов и 10 футболистов «Амкала» соответственно. У каждого поклонника клуба будет только одна попытка. Конкурс стартует 27 января.

Среди 30 лучших участников, которые правильно ответят на вопросы квиза, будут распределены подарки в зависимости от скорости ответа. Самый быстрый из победителей получит в подарок поездку в Абу-Даби вместе с футболистами на Суперкубок МФЛ в начале февраля. Участники, занявшие места со второго по шестое, выиграют игровые джерси «Амкала». Остальные 24 счастливчика получат поло «Амкал» х PARI.