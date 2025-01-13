14 января 2025 года на стадионе «Огюст Делон» в «Реймсе» состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором местный «Реймс» примет «Монако». Этот матч обещает быть интересным, учитывая текущее положение команд в турнире и их формы в последних играх.
«Реймс»
«Реймс» продолжает бороться за стабильность, но их игра оставляет желать лучшего. Команда занимает среднюю позицию в Лиге 1 и не может похвастаться хорошими результатами на своем поле. В последних 5 играх «Реймс» забил всего 6 голов, что свидетельствует о не самых результативных выступлениях в атаке. Однако, в то же время, команда пропускает в среднем 1.60 гола за игру, что говорит о проблемах в обороне. Несмотря на слабую защиту, они смогли победить в Кубке, выиграв у «Стиль-Мюциг» 1:3.
Последние матчи «Реймс»:
- 11.01.2025: «Реймс» 2:4 «Ницца» (Лига 1)
- 04.01.2025: «Сент-Этьен» 3:1 «Реймс» (Лига 1)
- 22.12.2024: «Стиль-Мюциг» 1:3 «Реймс» (Кубок Франции)
- 14.12.2024: «Реймс» 0:0 «Монако» (Лига 1)
- 08.12.2024: «Страсбур» 0:0 «Реймс» (Лига 1)
«Монако»
«Монако» в последние недели набрал форму, хотя результаты остаются непредсказуемыми. Команда из «Монако» также забивает в среднем 1.60 гола за игру, но также пропускает столько же. Особенно выделяется победа в Кубке против «Юнион Сен-Жан» с разгромным счетом 1:4, однако стоит отметить, что «Монако» испытывает трудности в обороне, пропуская в четырех последних матчах. Тем не менее, команда стабильно забивает и сохраняет высокий атакующий потенциал.
Последние матчи «Монако»:
- 10.01.2025: «Нант» 2:2 «Монако» (Лига 1)
- 05.01.2025: «ПСЖ» 1:0 «Монако» (Суперкубок)
- 22.12.2024: «Юнион Сен-Жан» 1:4 «Монако» (Кубок Франции)
- 18.12.2024: «Монако» 2:4 «ПСЖ» (Лига 1)
- 14.12.2024: «Реймс» 0:0 «Монако» (Лига 1)
Личные встречи
В последних встречах между «Реймсом» и «Монако» «Монако» имеет явное преимущество. Команда из «Монако» не проигрывает в 6 последних выездных играх против «Реймса», что говорит о их доминировании в очных матчах. В последних играх в Лиге 1 «Монако» победил в двух матчах подряд с аналогичным счетом 1:3. В свою очередь, «Реймс» в последних 5 играх дома не одержал ни одной победы.
Последние встречи:
- 14.12.2024: «Реймс» 0:0 «Монако» (Лига 1)
- 13.01.2024: «Монако» 3:1 «Реймс» (Лига 1)
- 07.10.2023: «Реймс» 1:3 «Монако» (Лига 1)
- 12.03.2023: «Монако» 1:0 «Реймс» (Лига 1)
- 18.09.2022: «Реймс» 0:3 «Монако» (Лига 1)
Статистика
«Реймс»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
«Монако»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Реймс» – «Монако»
Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, «Монако» выглядит фаворитом этого матча. «Реймс» может быть опасен дома, но их оборона выглядит уязвимой, и даже с учетом нестабильности в атаке, «Монако» имеет все шансы на победу. Очевидным является то, что обе команды будут играть агрессивно, что может привести к большому количеству голов.
Тем не менее, в атаке «Монако» действует более уверенно, в то время как «Реймс» испытывает трудности в решающие моменты. Исходя из этого, наиболее вероятным является победа гостей с небольшим отрывом, но ожидается, что обе команды смогут отличиться.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Монако» – коэффициент 2.00
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.50.
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