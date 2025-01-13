14 января 2025 года на стадионе «Огюст Делон» в «Реймсе» состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором местный «Реймс» примет «Монако». Этот матч обещает быть интересным, учитывая текущее положение команд в турнире и их формы в последних играх.

«Реймс»

«Реймс» продолжает бороться за стабильность, но их игра оставляет желать лучшего. Команда занимает среднюю позицию в Лиге 1 и не может похвастаться хорошими результатами на своем поле. В последних 5 играх «Реймс» забил всего 6 голов, что свидетельствует о не самых результативных выступлениях в атаке. Однако, в то же время, команда пропускает в среднем 1.60 гола за игру, что говорит о проблемах в обороне. Несмотря на слабую защиту, они смогли победить в Кубке, выиграв у «Стиль-Мюциг» 1:3.

Последние матчи «Реймс»:

«Монако»

«Монако» в последние недели набрал форму, хотя результаты остаются непредсказуемыми. Команда из «Монако» также забивает в среднем 1.60 гола за игру, но также пропускает столько же. Особенно выделяется победа в Кубке против «Юнион Сен-Жан» с разгромным счетом 1:4, однако стоит отметить, что «Монако» испытывает трудности в обороне, пропуская в четырех последних матчах. Тем не менее, команда стабильно забивает и сохраняет высокий атакующий потенциал.

Последние матчи «Монако»:

Личные встречи

В последних встречах между «Реймсом» и «Монако» «Монако» имеет явное преимущество. Команда из «Монако» не проигрывает в 6 последних выездных играх против «Реймса», что говорит о их доминировании в очных матчах. В последних играх в Лиге 1 «Монако» победил в двух матчах подряд с аналогичным счетом 1:3. В свою очередь, «Реймс» в последних 5 играх дома не одержал ни одной победы.

Последние встречи:

Статистика

«Реймс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Монако»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Реймс» – «Монако»

Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, «Монако» выглядит фаворитом этого матча. «Реймс» может быть опасен дома, но их оборона выглядит уязвимой, и даже с учетом нестабильности в атаке, «Монако» имеет все шансы на победу. Очевидным является то, что обе команды будут играть агрессивно, что может привести к большому количеству голов.

Тем не менее, в атаке «Монако» действует более уверенно, в то время как «Реймс» испытывает трудности в решающие моменты. Исходя из этого, наиболее вероятным является победа гостей с небольшим отрывом, но ожидается, что обе команды смогут отличиться.

Рекомендации для ставок:

Победа «Монако» – коэффициент 2.00

Оба забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.50.

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