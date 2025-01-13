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    • Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Монако», Кубок Франции, 14 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Монако», Кубок Франции, 14 января 2025 года

    14 января 2025 года на стадионе «Огюст Делон» в «Реймсе» состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором местный «Реймс» примет «Монако». Этот матч обещает быть интересным, учитывая текущее положение команд в турнире и их формы в последних играх.

    «Реймс»

    «Реймс» продолжает бороться за стабильность, но их игра оставляет желать лучшего. Команда занимает среднюю позицию в Лиге 1 и не может похвастаться хорошими результатами на своем поле. В последних 5 играх «Реймс» забил всего 6 голов, что свидетельствует о не самых результативных выступлениях в атаке. Однако, в то же время, команда пропускает в среднем 1.60 гола за игру, что говорит о проблемах в обороне. Несмотря на слабую защиту, они смогли победить в Кубке, выиграв у «Стиль-Мюциг» 1:3.

    Последние матчи «Реймс»:

    • 11.01.2025: «Реймс» 2:4 «Ницца» (Лига 1)
    • 04.01.2025: «Сент-Этьен» 3:1 «Реймс» (Лига 1)
    • 22.12.2024: «Стиль-Мюциг» 1:3 «Реймс» (Кубок Франции)
    • 14.12.2024: «Реймс» 0:0 «Монако» (Лига 1)
    • 08.12.2024: «Страсбур» 0:0 «Реймс» (Лига 1)

    «Монако»

    «Монако» в последние недели набрал форму, хотя результаты остаются непредсказуемыми. Команда из «Монако» также забивает в среднем 1.60 гола за игру, но также пропускает столько же. Особенно выделяется победа в Кубке против «Юнион Сен-Жан» с разгромным счетом 1:4, однако стоит отметить, что «Монако» испытывает трудности в обороне, пропуская в четырех последних матчах. Тем не менее, команда стабильно забивает и сохраняет высокий атакующий потенциал.

    Последние матчи «Монако»:

    • 10.01.2025: «Нант» 2:2 «Монако» (Лига 1)
    • 05.01.2025: «ПСЖ» 1:0 «Монако» (Суперкубок)
    • 22.12.2024: «Юнион Сен-Жан» 1:4 «Монако» (Кубок Франции)
    • 18.12.2024: «Монако» 2:4 «ПСЖ» (Лига 1)
    • 14.12.2024: «Реймс» 0:0 «Монако» (Лига 1)

    Личные встречи

    В последних встречах между «Реймсом» и «Монако» «Монако» имеет явное преимущество. Команда из «Монако» не проигрывает в 6 последних выездных играх против «Реймса», что говорит о их доминировании в очных матчах. В последних играх в Лиге 1 «Монако» победил в двух матчах подряд с аналогичным счетом 1:3. В свою очередь, «Реймс» в последних 5 играх дома не одержал ни одной победы.

    Последние встречи:

    • 14.12.2024: «Реймс» 0:0 «Монако» (Лига 1)
    • 13.01.2024: «Монако» 3:1 «Реймс» (Лига 1)
    • 07.10.2023: «Реймс» 1:3 «Монако» (Лига 1)
    • 12.03.2023: «Монако» 1:0 «Реймс» (Лига 1)
    • 18.09.2022: «Реймс» 0:3 «Монако» (Лига 1)

    Статистика

    «Реймс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Монако»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Реймс» – «Монако»

    Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, «Монако» выглядит фаворитом этого матча. «Реймс» может быть опасен дома, но их оборона выглядит уязвимой, и даже с учетом нестабильности в атаке, «Монако» имеет все шансы на победу. Очевидным является то, что обе команды будут играть агрессивно, что может привести к большому количеству голов.

    Тем не менее, в атаке «Монако» действует более уверенно, в то время как «Реймс» испытывает трудности в решающие моменты. Исходя из этого, наиболее вероятным является победа гостей с небольшим отрывом, но ожидается, что обе команды смогут отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Монако» – коэффициент 2.00
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.01.2025 11:19
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