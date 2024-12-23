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    • Нигматуллин прокомментировал два отраженных пенальти Сафонова в «ПСЖ»

    Нигматуллин прокомментировал два отраженных пенальти Сафонова в «ПСЖ»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на игру Матвея Сафонова.

    Российский голкипер «ПСЖ» отразил два послематчевых пенальти в Кубке Франции с «Лансом» и помог своей команде выйти в следующий раунд.

    «Поздравляю Матвея с отличной игрой и с тем, что он по‑настоящему выручил, проявил себя. Видел его фотографии в соцсетях, как его чуть ли не качают на руках партнеры по команде. Это хороший шаг к тому, что он в любой момент может заменить Доннарумму и выручить», – сказал Нигматуллин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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