- 4 апреля
- 00:04 Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Ренн» (1:0), Мбаппе не реализовал пенальти
- 3 апреля
- 09:43 «ПСЖ» – «Ренн»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Франции, 3 апреля
- 00:27 Стал известен первый финалист Кубка Франции
- 14 марта
- 01:14 Кубок Франции. «ПСЖ» выиграл у «Ниццы» (3:1) и стал полуфиналистом турнира
- 13 марта
- 09:48 «ПСЖ» – «Ницца»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Франции, 13 марта
- 27 февраля
- 09:27 Трансляция «Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2024
- 9 февраля
- 01:12 Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона 5
- 8 февраля
- 23:53 Пары 1/4 финала Кубка Франции
- 10:43 Трансляция «Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
- 01:10 Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
- 00:30 Видео Кузяева впервые удалили во Франции 5
- 7 февраля
- 10:17 Трансляция «ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
- 10:10 Трансляция «Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
- 09:56 Трансляция «Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
- 21 января
- 00:37 Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
- 8 января
- 00:35 Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил клуб из 6-го дивизиона со счетом 9:0 1
- 7 января
- 17:39 Видео Кузяев забил 3-й гол за «Гавр» 10
- 15:34 Видео «Лилль» забил сопернику 12 голов и устроил ему чемпионский коридор 4
- 6 января
- 21:45 Видео Фанаты клуба шестого дивизиона ярко проводили игроков на матч с «ПСЖ»
- 19:34 «Лилль» забил 12 голов в Кубке Франции клубу с Мартиники, у Языджи 2+2 1
- 4 января
- 12:19 Мбаппе: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»
- 11:15 Мбаппе сказал, что еще не принял решения о будущем в «ПСЖ» 1
- 20 июня 2023
- 18:10 «Локомотив» не смог договориться с футболистом сборной Кот-д'Ивуара 2
- 1 мая 2023
- 23:32 Текст Обладатель Кубка Франции может не попасть в Лигу Европы из-за «Милана» 3
- 30 апреля 2023
- 01:08 Фото Макрон поприветствовал финалистов Кубка Франции в подтрибунке – выходить на поле президент не стал «ради безопасности» 4
- 00:08 Кубок Франции. «Тулуза» в финале разгромила «Нант» (5:1), это 1-й трофей в истории клуба 1
- 29 апреля 2023
- 17:09 Фото Трибуны «Стад де Франс» перед финалом Кубка Франции обнесли забором с шипами – на игре будет Макрон 2
- 12:22 Полиция запретила акцию протеста перед финалом Кубка Франции 3
- 2 марта 2023
- 07:23 «Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2 1
- 10 февраля 2023
- 08:38 Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции 2