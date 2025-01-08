Соперники «Спартака» на сборах, россиянка бросила Мудрика, Роберто Карлосу оказалось негде жить и другие новости

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Стало известно, почему Черчесов останется в сборной Казахстана.

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«Сивасспор» выгнал экс-игрока «Спартака»: футболист прогулял сборы и не отвечал на звонки.

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