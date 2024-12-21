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    • Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Парма», Серия А, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Парма», Серия А, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч 17-го тура Серии А между «Ромой» и «Пармой». Обе команды находятся в нижней части таблицы, однако демонстрируют интересные атакующие возможности, что обещает результативную встречу.

    «Рома»

    «Рома» занимает 12-е место с 16 очками. Команда показывает противоречивую форму: несмотря на уверенные победы над «Сампдорией» и «Лечче», римляне проиграли «Комо» и «Аталанте». Лучший бомбардир команды Артем Довбик забил 8 голов в 21 матче. «Рома» отличается высокой результативностью (11 голов за 5 матчей), но пропускает в каждом из последних 6 матчей, что указывает на проблемы в защите.

    Последние матчи «Ромы»:

    «Парма»

    «Парма» находится на 15-м месте с 15 очками. Команда демонстрирует атакующий потенциал (9 голов за 5 матчей), но слабая оборона является серьезным недостатком (11 пропущенных голов за тот же период). Анж-Йоан Бонни, лучший бомбардир команды, забил 4 гола в 17 матчах. Несмотря на нестабильность, «Парма» стабильно забивает в последних пяти играх.

    Последние матчи «Пармы»:

    Личные встречи

    «Рома» имеет преимущество в очных встречах, выиграв три из последних четырех матчей. Особенно успешна «Рома» дома, где победила в трех последних матчах против «Пармы».

    Последние встречи:

    • «Парма» 2:0 «Рома» (2021)
    • «Рома» 3:0 «Парма» (2020)
    • «Рома» 2:1 «Парма» (2020)

    Статистика

    «Рома»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Парма»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Прогноз на матч «Рома» – «Парма»

    Обе команды демонстрируют результативную игру в атаке, но их проблемы в обороне обещают обилие голов в этом матче. «Рома» выглядит фаворитом благодаря домашнему статусу и лучшей статистике в личных встречах.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Ромы» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет:

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Ромы» за коэффициент 10.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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