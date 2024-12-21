22 декабря на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч 17-го тура Серии А между «Ромой» и «Пармой». Обе команды находятся в нижней части таблицы, однако демонстрируют интересные атакующие возможности, что обещает результативную встречу.
«Рома»
«Рома» занимает 12-е место с 16 очками. Команда показывает противоречивую форму: несмотря на уверенные победы над «Сампдорией» и «Лечче», римляне проиграли «Комо» и «Аталанте». Лучший бомбардир команды Артем Довбик забил 8 голов в 21 матче. «Рома» отличается высокой результативностью (11 голов за 5 матчей), но пропускает в каждом из последних 6 матчей, что указывает на проблемы в защите.
Последние матчи «Ромы»:
- «Рома» 4:1 «Сампдория» (Кубок)
- «Комо» 2:0 «Рома»
- «Рома» 3:0 «Брага» (Лига Европы)
- «Рома» 4:1 «Лечче»
- «Рома» 0:2 «Аталанта»
«Парма»
«Парма» находится на 15-м месте с 15 очками. Команда демонстрирует атакующий потенциал (9 голов за 5 матчей), но слабая оборона является серьезным недостатком (11 пропущенных голов за тот же период). Анж-Йоан Бонни, лучший бомбардир команды, забил 4 гола в 17 матчах. Несмотря на нестабильность, «Парма» стабильно забивает в последних пяти играх.
Последние матчи «Пармы»:
- «Парма» 2:3 «Верона»
- «Интер» 3:1 «Парма»
- «Парма» 3:1 «Лацио»
- «Парма» 1:3 «Аталанта»
- «Венеция» 1:2 «Парма»
Личные встречи
«Рома» имеет преимущество в очных встречах, выиграв три из последних четырех матчей. Особенно успешна «Рома» дома, где победила в трех последних матчах против «Пармы».
Последние встречи:
- «Парма» 2:0 «Рома» (2021)
- «Рома» 3:0 «Парма» (2020)
- «Рома» 2:1 «Парма» (2020)
Статистика
«Рома»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Парма»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
Прогноз на матч «Рома» – «Парма»
Обе команды демонстрируют результативную игру в атаке, но их проблемы в обороне обещают обилие голов в этом матче. «Рома» выглядит фаворитом благодаря домашнему статусу и лучшей статистике в личных встречах.
Рекомендации для ставок
- Победа «Ромы» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Прогноз на точный счет:
Рекомендация: 3:2 в пользу «Ромы» за коэффициент 10.50.
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