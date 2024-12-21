На стадионе «Месталья» состоится матч 18-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Алавес». Обе команды борются за сохранение прописки в чемпионате, что добавляет интриги в предстоящую встречу.

«Валенсия»

«Валенсия» находится на последнем месте в таблице с 11 очками. Команда демонстрирует слабую игру в атаке и уязвимость в обороне, что подтверждается серией из четырех матчей без побед. Уго Дуро остается лучшим бомбардиром команды, однако его вклад пока не дает необходимого результата.

Последние матчи «Валенсии»:

Эспаньол 1:1 Валенсия

Вальядолид 1:0 Валенсия

Валенсия 0:1 Райо Вальекано

Эхеа 1:3 Валенсия (Кубок)

Мальорка 2:1 Валенсия

«Алавес»

«Алавес» занимает 17-е место с 16 очками и показывает чуть более стабильную игру. Команда играет вничью в трех последних матчах и регулярно забивает благодаря усилиям Кике Гарсии. Однако, оборона остается слабым звеном, что подтверждается пропущенными голами в последних матчах.

Последние матчи «Алавеса»:

Алавес 1:1 Атлетик

Осасуна 2:2 Алавес

Депортива Минера 2:2 Алавес (Кубок, поражение по пенальти)

Алавес 1:1 Леганес

Атлетико 2:1 Алавес

Личные встречи

«Алавес» выиграл три последних очных встречи, включая две победы в рамках Ла Лиги. Однако на своем поле «Валенсия» традиционно играет успешнее против «Алавеса», не проигрывая в 9 из 11 матчей на «Месталье».

Статистика

«Валенсия»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Алавес»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Валенсия» – «Алавес»

Учитывая статистику и текущую форму команд, матч обещает быть упорным. «Валенсия» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Алавес» демонстрирует больший атакующий потенциал и может добиться положительного результата.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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