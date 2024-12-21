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    • Прогноз на точный счет матча «Валенсия» – «Алавес», Ла Лига, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Валенсия» – «Алавес», Ла Лига, 22 декабря 2024 года

    На стадионе «Месталья» состоится матч 18-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Алавес». Обе команды борются за сохранение прописки в чемпионате, что добавляет интриги в предстоящую встречу.

    «Валенсия»

    «Валенсия» находится на последнем месте в таблице с 11 очками. Команда демонстрирует слабую игру в атаке и уязвимость в обороне, что подтверждается серией из четырех матчей без побед. Уго Дуро остается лучшим бомбардиром команды, однако его вклад пока не дает необходимого результата.

    Последние матчи «Валенсии»:

    • Эспаньол 1:1 Валенсия
    • Вальядолид 1:0 Валенсия
    • Валенсия 0:1 Райо Вальекано
    • Эхеа 1:3 Валенсия (Кубок)
    • Мальорка 2:1 Валенсия

    «Алавес»

    «Алавес» занимает 17-е место с 16 очками и показывает чуть более стабильную игру. Команда играет вничью в трех последних матчах и регулярно забивает благодаря усилиям Кике Гарсии. Однако, оборона остается слабым звеном, что подтверждается пропущенными голами в последних матчах.

    Последние матчи «Алавеса»:

    • Алавес 1:1 Атлетик
    • Осасуна 2:2 Алавес
    • Депортива Минера 2:2 Алавес (Кубок, поражение по пенальти)
    • Алавес 1:1 Леганес
    • Атлетико 2:1 Алавес

    Личные встречи

    «Алавес» выиграл три последних очных встречи, включая две победы в рамках Ла Лиги. Однако на своем поле «Валенсия» традиционно играет успешнее против «Алавеса», не проигрывая в 9 из 11 матчей на «Месталье».

    Статистика

    «Валенсия»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Алавес»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Валенсия» – «Алавес»

    Учитывая статистику и текущую форму команд, матч обещает быть упорным. «Валенсия» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Алавес» демонстрирует больший атакующий потенциал и может добиться положительного результата.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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