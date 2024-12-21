На стадионе «Месталья» состоится матч 18-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Алавес». Обе команды борются за сохранение прописки в чемпионате, что добавляет интриги в предстоящую встречу.
«Валенсия»
«Валенсия» находится на последнем месте в таблице с 11 очками. Команда демонстрирует слабую игру в атаке и уязвимость в обороне, что подтверждается серией из четырех матчей без побед. Уго Дуро остается лучшим бомбардиром команды, однако его вклад пока не дает необходимого результата.
Последние матчи «Валенсии»:
- Эспаньол 1:1 Валенсия
- Вальядолид 1:0 Валенсия
- Валенсия 0:1 Райо Вальекано
- Эхеа 1:3 Валенсия (Кубок)
- Мальорка 2:1 Валенсия
«Алавес»
«Алавес» занимает 17-е место с 16 очками и показывает чуть более стабильную игру. Команда играет вничью в трех последних матчах и регулярно забивает благодаря усилиям Кике Гарсии. Однако, оборона остается слабым звеном, что подтверждается пропущенными голами в последних матчах.
Последние матчи «Алавеса»:
- Алавес 1:1 Атлетик
- Осасуна 2:2 Алавес
- Депортива Минера 2:2 Алавес (Кубок, поражение по пенальти)
- Алавес 1:1 Леганес
- Атлетико 2:1 Алавес
Личные встречи
«Алавес» выиграл три последних очных встречи, включая две победы в рамках Ла Лиги. Однако на своем поле «Валенсия» традиционно играет успешнее против «Алавеса», не проигрывая в 9 из 11 матчей на «Месталье».
Статистика
«Валенсия»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Алавес»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Валенсия» – «Алавес»
Учитывая статистику и текущую форму команд, матч обещает быть упорным. «Валенсия» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Алавес» демонстрирует больший атакующий потенциал и может добиться положительного результата.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Ничья – коэффициент 3.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.
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