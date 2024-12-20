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    Помощник Слуцкого выбрал самое странное китайское блюдо

    Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, поделился впечатлениями от китайской кухни.

    – Слуцкий, кажется, так и не понял китайскую кухню. А ты?

    – В Шанхае потрясающий местный вид лапши: с морепродуктами, специальным соусом на основе соевого и какой-то зеленью вроде черемши.

    Конечно, китайцы мне сто раз говорили, как это называется, но невоспроизводимая игра слов. Вот эту лапшу обожаю.

    – Как-то ты пробовал сверчков. Что из экзотики продегустировал в Китае?

    – Китайцы любят куриные лапы, я решил попробовать. Не понял прикола, если честно. Будто ешь чьи-то руки – там одни хрящи.

    • Слуцкого назначили год назад.
    • «Шэньхуа» под руководством российского тренера стал 2-м в дебютном сезоне чемпионата Китая.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии (6)
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    Spartak_forv@
    1734702359
    Там куриные лапы считаются деликатесом)
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    The only one
    1734702986
    пусть попробует кейм-хей-ян
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    serhio80
    1734711127
    Ничего критичного в Китае не увидел по еде)
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