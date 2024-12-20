Помощник Слуцкого выбрал самое странное китайское блюдо

Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, поделился впечатлениями от китайской кухни.

– Слуцкий, кажется, так и не понял китайскую кухню. А ты?

– В Шанхае потрясающий местный вид лапши: с морепродуктами, специальным соусом на основе соевого и какой-то зеленью вроде черемши.

Конечно, китайцы мне сто раз говорили, как это называется, но невоспроизводимая игра слов. Вот эту лапшу обожаю.

– Как-то ты пробовал сверчков. Что из экзотики продегустировал в Китае?

– Китайцы любят куриные лапы, я решил попробовать. Не понял прикола, если честно. Будто ешь чьи-то руки – там одни хрящи.