Помощник Слуцкого выбрал самое странное китайское блюдо

Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, поделился впечатлениями от китайской кухни.
– Слуцкий, кажется, так и не понял китайскую кухню. А ты?
– В Шанхае потрясающий местный вид лапши: с морепродуктами, специальным соусом на основе соевого и какой-то зеленью вроде черемши.
Конечно, китайцы мне сто раз говорили, как это называется, но невоспроизводимая игра слов. Вот эту лапшу обожаю.
– Как-то ты пробовал сверчков. Что из экзотики продегустировал в Китае?
– Китайцы любят куриные лапы, я решил попробовать. Не понял прикола, если честно. Будто ешь чьи-то руки – там одни хрящи.
- Слуцкого назначили год назад.
- «Шэньхуа» под руководством российского тренера стал 2-м в дебютном сезоне чемпионата Китая.