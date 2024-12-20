Помощник Слуцкого высказался о системе слежки в Китае

Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, объяснил, почему он спокойно воспринимает ограничение свобод в Китае.

– В Китае свободы меньше?

– Да. Зато – абсолютно безопасно. Многие называют Китай самой безопасной страной в мире.

Мешок денег брось на улице – никто не тронет. Но не потому, что все такие честные.

– Догадываюсь почему.

– Не уйдешь с этим мешком далеко – упакуют через два квартала. Я ничего нарушать не собираюсь, поэтому, как по мне, такая система слежки – плюс.

У меня есть приятель, который покидает свою родную страну, потому что ему за месяц пять раз ломали автомобиль. Наверное, он бы выбрал Китай.