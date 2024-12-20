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    Помощник Слуцкого высказался о системе слежки в Китае

    Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, объяснил, почему он спокойно воспринимает ограничение свобод в Китае.

    – В Китае свободы меньше?

    – Да. Зато – абсолютно безопасно. Многие называют Китай самой безопасной страной в мире.

    Мешок денег брось на улице – никто не тронет. Но не потому, что все такие честные.

    – Догадываюсь почему.

    – Не уйдешь с этим мешком далеко – упакуют через два квартала. Я ничего нарушать не собираюсь, поэтому, как по мне, такая система слежки – плюс.

    У меня есть приятель, который покидает свою родную страну, потому что ему за месяц пять раз ломали автомобиль. Наверное, он бы выбрал Китай.

    • Слуцкого назначили год назад.
    • «Шэньхуа» под руководством российского тренера стал 2-м в дебютном сезоне чемпионата Китая.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    kaban4k
    1734698463
    Хроники зверя-666 Электрификация, освещение: "Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив". Все радиопередатчики (радио, ТВ, сотовая связь): "И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя". Электронные карты, терминалы, биометрия: "И он сделает то, что всем, малым и ве
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    Spartak_forv@
    1734699913
    Коррупция в Китая даже выше чем в РФ,да и бандитизм процветает,товарищ жил несколько лет на севере Китая,все эти глупые стереотипы только о том,как там хорошо,это только витрина для иностранцев
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