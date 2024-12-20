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    • Помощник Слуцкого рассказал, в чем Китай превосходит Россию: «У нас такого не будет еще лет 50»

    Помощник Слуцкого рассказал, в чем Китай превосходит Россию: «У нас такого не будет еще лет 50»

    Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, сравнил Китай и Россию. Он восхитился инфраструктурой страны в Азии.

    – Китай и правда от нас улетел на 100 лет вперед?

    – Отчасти да. Хотя по части развития информационных технологий мы похожи. Если берем приватную жизнь, Россия вообще гораздо ближе к Китаю, чем другие европейские страны. В то же время в Китае инфраструктура, которой у нас не будет еще лет 50: дороги, аэропорты, железнодорожное сообщение. Правда, в плане логистики у китайских клубов есть серьезный нюанс.

    – Какой?

    – Выезд – за два дня до игры регулярным рейсом. И почти никогда нельзя вернуться в день игры. Почти всегда улетаешь на следующий день.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1734680769
    Не воровали бы и у нас давно всё так было бы.
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