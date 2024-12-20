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    • Прогноз на точный счет матча «Брентфорд» – «Ноттингем Форест», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брентфорд» – «Ноттингем Форест», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 17-го тура Премьер-лиги, где «Брентфорд» примет «Ноттингем Форест». Обе команды демонстрируют интересный футбол, и игра обещает быть насыщенной.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» занимает 11-е место с 23 очками. Команда выделяется своей результативностью, забивая 11 голов в последних 5 играх. Лидер атаки – Бриан Мбемо, который на счету уже 10 голов в 19 матчах. Однако оборона оставляет желать лучшего, так как «Брентфорд» пропустил 11 голов за те же 5 матчей.

    Последние матчи «Брентфорда»:

    • Ньюкасл 3:1 Брентфорд (Кубок лиги)
    • Челси 2:1 Брентфорд
    • Брентфорд 4:2 Ньюкасл
    • Астон Вилла 3:1 Брентфорд
    • Брентфорд 4:1 Лестер

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» занимает 4-е место с 28 очками, демонстрируя хорошие результаты. Лидер команды – Крис Вуд с 10 голами в 15 матчах. Однако последние матчи показывают нестабильность, особенно в обороне, где команда пропустила 9 голов за 5 игр.

    Последние матчи «Ноттингем Фореста»:

    • Ноттингем Форест 2:1 Астон Вилла
    • Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест
    • Манчестер Сити 3:0 Ноттингем Форест
    • Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич
    • Арсенал 3:0 Ноттингем Форест

    Личные встречи

    «Брентфорд» не проигрывает в 6 последних матчах против «Ноттингем Форест». В этих встречах команды неизменно обменивались голами, что говорит о равной борьбе.

    Последние встречи:

    • Брентфорд 3:2 Ноттингем Форест (2024)
    • Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд (2023)
    • Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест (2023)

    Статистика

    «Брентфорд»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    «Ноттингем Форест»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ноттингем Форест»

    «Брентфорд» играет результативно дома, и «Ноттингем Форест» также способен создать моменты у ворот соперника. Учитывая слабую оборону обеих команд, вероятно, матч будет насыщен голевыми моментами.

    Рекомендации для ставок

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Брентфорда» – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорда» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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