21 декабря на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 17-го тура Премьер-лиги, где «Брентфорд» примет «Ноттингем Форест». Обе команды демонстрируют интересный футбол, и игра обещает быть насыщенной.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 11-е место с 23 очками. Команда выделяется своей результативностью, забивая 11 голов в последних 5 играх. Лидер атаки – Бриан Мбемо, который на счету уже 10 голов в 19 матчах. Однако оборона оставляет желать лучшего, так как «Брентфорд» пропустил 11 голов за те же 5 матчей.

Последние матчи «Брентфорда»:

Ньюкасл 3:1 Брентфорд (Кубок лиги)

Челси 2:1 Брентфорд

Брентфорд 4:2 Ньюкасл

Астон Вилла 3:1 Брентфорд

Брентфорд 4:1 Лестер

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» занимает 4-е место с 28 очками, демонстрируя хорошие результаты. Лидер команды – Крис Вуд с 10 голами в 15 матчах. Однако последние матчи показывают нестабильность, особенно в обороне, где команда пропустила 9 голов за 5 игр.

Последние матчи «Ноттингем Фореста»:

Ноттингем Форест 2:1 Астон Вилла

Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест

Манчестер Сити 3:0 Ноттингем Форест

Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич

Арсенал 3:0 Ноттингем Форест

Личные встречи

«Брентфорд» не проигрывает в 6 последних матчах против «Ноттингем Форест». В этих встречах команды неизменно обменивались голами, что говорит о равной борьбе.

Последние встречи:

Брентфорд 3:2 Ноттингем Форест (2024)

Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд (2023)

Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест (2023)

Статистика

«Брентфорд»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

«Ноттингем Форест»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ноттингем Форест»

«Брентфорд» играет результативно дома, и «Ноттингем Форест» также способен создать моменты у ворот соперника. Учитывая слабую оборону обеих команд, вероятно, матч будет насыщен голевыми моментами.

Рекомендации для ставок

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Брентфорда» – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорда» за коэффициент 9.00.

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