18 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 1/4 финала Кубка Лиги между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Обе команды подходят к встрече с различными настроениями и амбициями, что обещает зрелищный поединок. «Арсенал» в последние годы стабильно доминирует в очных встречах, в то время как «Кристал Пэлас» продолжает бороться за свою стабильность в турнире.

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к матчу в хорошей форме, не проигрывая в последних 8 играх. В последних 5 матчах команда забила 11 голов и пропустила всего 3, что свидетельствует о высоком уровне защиты и атакующей мощи. Статистика показывает, что «Арсенал» продолжает показывать стабильные результаты как в чемпионате, так и в Кубке Лиги. Нападающие команды, включая лидера атаки, способны создать давление на оборону соперника. В последних встречах «Арсенал» не только выигрывал, но и показывал высокую результативность.

Последние матчи «Арсенал»:

Арсенал 0:0 Эвертон (Премьер-лига)

Арсенал 3:0 Монако (Лига чемпионов)

Арсенал 1:1 Фулхэм (Премьер-лига)

Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед (Премьер-лига)

Вест Хэм 2:5 Арсенал (Премьер-лига)

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» продемонстрировал хорошие результаты в последних матчах Кубка Лиги, выиграв три подряд встречи, включая победу над «Астон Виллой» в 1/8 финала. Однако в чемпионате ситуация несколько иная, с нестабильными результатами, включая проигрыш «Брайтону» (1:3) и ничью с «Манчестер Сити» (2:2). В последних 5 матчах «Кристал Пэлас» забил 9 голов, но при этом пропустил 6, что указывает на слабости в обороне. Тем не менее, команда сохраняет способность находить голы, что будет важным аспектом в предстоящем матче против сильного «Арсенала».

Последние матчи «Кристал Пэлас»:

Кристал Пэлас 1:3 Брайтон (Премьер-лига)

Кристал Пэлас 2:2 Манчестер Сити (Премьер-лига)

Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас (Премьер-лига)

Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл (Премьер-лига)

Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла (Премьер-лига)

Личные встречи

История очных матчей демонстрирует явное преимущество «Арсенала», который выиграл в 4 из последних 5 встреч с «Кристал Пэласом». В последние годы «Арсенал» стабильно побеждает «Кристал Пэлас», особенно в домашних матчах, что подтверждается их убедительными победами, как в Кубке Лиги, так и в Премьер-лиге.

Последние встречи:

Арсенал 5:0 Кристал Пэлас (Премьер-лига, 2024)

Кристал Пэлас 0:1 Арсенал (Премьер-лига, 2023)

Арсенал 4:1 Кристал Пэлас (Премьер-лига, 2023)

Кристал Пэлас 0:2 Арсенал (Премьер-лига, 2022)

Кристал Пэлас 3:0 Арсенал (Премьер-лига, 2021)

Статистика

«Арсенал»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Кристал Пэлас»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

«Арсенал» является явным фаворитом в предстоящем матче. Команда демонстрирует отличные результаты как в атаке, так и в защите, что делает ее фаворитом для выхода в следующий раунд Кубка Лиги. Несмотря на неплохую форму «Кристал Пэлас» в Кубке Лиги, оборона команды не справится с натиском атакующих игроков «Арсенала», которые забивают в среднем более 2 голов за матч. В то время как «Кристал Пэлас» может забить, учитывая атакующий потенциал, основным фактором станет классовое преимущество хозяев поля.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Арсенала» за коэффициент 9.50.

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