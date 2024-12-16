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    • Прогноз на точный счет матча «Кордоба» – «Эйбар», Сегунда, 17 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кордоба» – «Эйбар», Сегунда, 17 декабря 2024 года

    17 декабря на стадионе «Нуэво Арканхель» пройдет матч 20-го тура Сегунды, где «Кордоба» примет «Эйбар». Обе команды находятся в разных условиях, что обещает интересное противостояние.

    «Кордоба»

    «Кордоба» борется за выживание и занимает 18-е место, но показывает уверенные результаты дома. Команда не проигрывает на своем поле в 14 матчах подряд, что делает ее непростым соперником. Однако защита остается слабым звеном: 10 пропущенных голов за последние 5 матчей.

    Последние матчи «Кордобы»:

    • Леванте 2:2 Кордоба (Сегунда, 14.12.2024)
    • Кордоба 3:0 Тенерифе (Сегунда, 08.12.2024)
    • Спортинг Хихон 2:0 Кордоба (Сегунда, 01.12.2024)
    • Альмерия 4:0 Кордоба (Сегунда, 26.11.2024)
    • Кордоба 2:2 Сарагоса (Сегунда, 23.11.2024)

    «Эйбар»

    «Эйбар» находится на 11-й позиции и стремится подняться выше. Команда регулярно забивает, но испытывает трудности в гостях, проиграв последние 7 выездных матчей. Тем не менее, их оборона более стабильна, чем у соперника.

    Последние матчи «Эйбара»:

    • Эйбар 2:1 Сарагоса (Сегунда, 14.12.2024)
    • Уэска 2:1 Эйбар (Сегунда, 07.12.2024)
    • Эйбар 1:0 Картахена (Сегунда, 02.12.2024)
    • Бургос 1:0 Эйбар (Сегунда, 23.11.2024)
    • Эйбар 2:0 Расинг Ферроль (Сегунда, 16.11.2024)

    Личные встречи

    История очных встреч на стороне «Эйбара», который не проигрывает «Кордобе» в 10 последних матчах. Кроме того, «Эйбар» регулярно забивает в играх с этим соперником, что делает их фаворитом даже на выезде.

    Последние встречи:

    • Эйбар 3:0 Кордоба (Ла Лига, 23.05.2015)
    • Кордоба 1:1 Эйбар (Ла Лига, 16.01.2015)
    • Кордоба 0:2 Эйбар (Сегунда, 09.02.2014)
    • Эйбар 1:0 Кордоба (Сегунда, 08.09.2013)

    Статистика

    «Кордоба»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Эйбар»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Кордоба» – «Эйбар»

    «Эйбар» выглядит сильнее за счет своей атакующей мощи и стабильной обороны. Однако слабые результаты на выезде играют против гостей. «Кордоба» может воспользоваться фактором домашнего поля, чтобы навязать борьбу. Вероятно, матч будет результативным с минимальным преимуществом одной из команд.

    Рекомендации для ставок:

    • Двойной шанс: «Эйбар» или ничья – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Эйбара» за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.12.2024 11:44
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