17 декабря на стадионе «Нуэво Арканхель» пройдет матч 20-го тура Сегунды, где «Кордоба» примет «Эйбар». Обе команды находятся в разных условиях, что обещает интересное противостояние.

«Кордоба»

«Кордоба» борется за выживание и занимает 18-е место, но показывает уверенные результаты дома. Команда не проигрывает на своем поле в 14 матчах подряд, что делает ее непростым соперником. Однако защита остается слабым звеном: 10 пропущенных голов за последние 5 матчей.

Последние матчи «Кордобы»:

Леванте 2:2 Кордоба (Сегунда, 14.12.2024)

Кордоба 3:0 Тенерифе (Сегунда, 08.12.2024)

Спортинг Хихон 2:0 Кордоба (Сегунда, 01.12.2024)

Альмерия 4:0 Кордоба (Сегунда, 26.11.2024)

Кордоба 2:2 Сарагоса (Сегунда, 23.11.2024)

«Эйбар» находится на 11-й позиции и стремится подняться выше. Команда регулярно забивает, но испытывает трудности в гостях, проиграв последние 7 выездных матчей. Тем не менее, их оборона более стабильна, чем у соперника.

Последние матчи «Эйбара»:

Эйбар 2:1 Сарагоса (Сегунда, 14.12.2024)

Уэска 2:1 Эйбар (Сегунда, 07.12.2024)

Эйбар 1:0 Картахена (Сегунда, 02.12.2024)

Бургос 1:0 Эйбар (Сегунда, 23.11.2024)

Эйбар 2:0 Расинг Ферроль (Сегунда, 16.11.2024)

Личные встречи

История очных встреч на стороне «Эйбара», который не проигрывает «Кордобе» в 10 последних матчах. Кроме того, «Эйбар» регулярно забивает в играх с этим соперником, что делает их фаворитом даже на выезде.

Последние встречи:

Эйбар 3:0 Кордоба (Ла Лига, 23.05.2015)

Кордоба 1:1 Эйбар (Ла Лига, 16.01.2015)

Кордоба 0:2 Эйбар (Сегунда, 09.02.2014)

Эйбар 1:0 Кордоба (Сегунда, 08.09.2013)

Статистика

«Кордоба»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Эйбар»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Кордоба» – «Эйбар»

«Эйбар» выглядит сильнее за счет своей атакующей мощи и стабильной обороны. Однако слабые результаты на выезде играют против гостей. «Кордоба» может воспользоваться фактором домашнего поля, чтобы навязать борьбу. Вероятно, матч будет результативным с минимальным преимуществом одной из команд.

Рекомендации для ставок:

Двойной шанс: «Эйбар» или ничья – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Эйбара» за коэффициент 9.00

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