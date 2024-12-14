15 декабря на стадионе «Стадион Ингулец» состоится матч 17-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Ингулец» и «Колос». Ожидается, что игра будет напряженной и результативной, так как обе команды сталкиваются с определенными трудностями, но в разных аспектах игры.
«Ингулец»
«Ингулец» занимает 10-е место в таблице, набрав 14 очков после 16 туров. В последних матчах команда демонстрирует нестабильные результаты, но на своем стадионе она чувствует себя более уверенно, не проигрывая в 5 последних домашних играх. В атаке команда не выглядит слишком опасной, забивая в среднем 1.20 гола за матч. Однако в обороне ситуация сложнее – «Ингулец» пропускает в среднем 2.60 гола за игру. Эти проблемы в защите могут повлиять на их результаты в предстоящем матче.
Последние матчи «Ингулец»:
- 29.11.2024: Ворскла 3:0 Ингулец
- 23.11.2024: Шахтер 6:0 Ингулец
- 08.11.2024: Левый берег 0:0 Ингулец
- 03.11.2024: Динамо Киев 5:2 Ингулец
- 26.10.2024: Александрия 2:1 Ингулец
«Колос»
«Колос» занимает 6-е место с 19 очками после 16 туров. Команда продемонстрировала неплохую оборону, пропуская в среднем 0.60 гола за матч в последних играх. Однако атака «Колоса» оставляет желать лучшего, забивая в среднем лишь 0.60 гола за игру. Несмотря на это, команда стабильно избегает поражений, не проигрывая в 6 из последних 8 матчей. Учитывая их крепкую защиту, «Колос» сможет оказать серьезное сопротивление в предстоящем матче.
Последние матчи «Колос»:
- 08.12.2024: Колос 0:0 Оболонь
- 01.12.2024: Колос 1:1 Динамо Киев
- 22.11.2024: Карпаты 0:1 Колос
- 16.11.2024: Колос 1:0 Заря (товарищеский матч)
- 09.11.2024: Колос 1:1 Кривбасс
Личные встречи
История личных встреч между «Ингулцом» и «Колосом» в последнее время указывает на небольшое преимущество «Колоса». В последних пяти встречах «Колос» не проигрывал в 4 случаях, включая одну победу и три ничьи. В то же время «Ингулец» не может похвастаться стабильными результатами против «Колоса».
Последние встречи:
- 10.08.2024: Колос 0:0 Ингулец
- 14.04.2023: Ингулец 0:1 Колос
- 07.10.2022: Колос 0:0 Ингулец
- 18.09.2021: Ингулец 0:2 Колос
- 07.03.2021: Ингулец 0:0 Колос
Статистика
«Ингулец»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
«Колос»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
Прогноз на матч «Ингулец» – «Колос»
Матч между «Ингулцом» и «Колосом» имеет все шансы быть равным, но преимущество на стороне «Колоса» за счет их стабильной игры в обороне. «Ингулец», несмотря на свою атакующую игру, будет иметь проблемы с обороной, что приведет к пропущенным голам. Ожидается, что «Колос» воспользуется ошибками хозяев поля и, несмотря на свою ограниченную атакующую силу, сможет выйти с минимальной победой.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Колоса» – коэффициент 2.40
- Ничья – коэффициент 3.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Колоса» за коэффициент 7.50
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