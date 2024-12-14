Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Колос», Премьер-лига Украины, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Колос», Премьер-лига Украины, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Стадион Ингулец» состоится матч 17-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Ингулец» и «Колос». Ожидается, что игра будет напряженной и результативной, так как обе команды сталкиваются с определенными трудностями, но в разных аспектах игры.

    «Ингулец»

    «Ингулец» занимает 10-е место в таблице, набрав 14 очков после 16 туров. В последних матчах команда демонстрирует нестабильные результаты, но на своем стадионе она чувствует себя более уверенно, не проигрывая в 5 последних домашних играх. В атаке команда не выглядит слишком опасной, забивая в среднем 1.20 гола за матч. Однако в обороне ситуация сложнее – «Ингулец» пропускает в среднем 2.60 гола за игру. Эти проблемы в защите могут повлиять на их результаты в предстоящем матче.

    Последние матчи «Ингулец»:

    • 29.11.2024: Ворскла 3:0 Ингулец
    • 23.11.2024: Шахтер 6:0 Ингулец
    • 08.11.2024: Левый берег 0:0 Ингулец
    • 03.11.2024: Динамо Киев 5:2 Ингулец
    • 26.10.2024: Александрия 2:1 Ингулец

    «Колос»

    «Колос» занимает 6-е место с 19 очками после 16 туров. Команда продемонстрировала неплохую оборону, пропуская в среднем 0.60 гола за матч в последних играх. Однако атака «Колоса» оставляет желать лучшего, забивая в среднем лишь 0.60 гола за игру. Несмотря на это, команда стабильно избегает поражений, не проигрывая в 6 из последних 8 матчей. Учитывая их крепкую защиту, «Колос» сможет оказать серьезное сопротивление в предстоящем матче.

    Последние матчи «Колос»:

    • 08.12.2024: Колос 0:0 Оболонь
    • 01.12.2024: Колос 1:1 Динамо Киев
    • 22.11.2024: Карпаты 0:1 Колос
    • 16.11.2024: Колос 1:0 Заря (товарищеский матч)
    • 09.11.2024: Колос 1:1 Кривбасс

    Личные встречи

    История личных встреч между «Ингулцом» и «Колосом» в последнее время указывает на небольшое преимущество «Колоса». В последних пяти встречах «Колос» не проигрывал в 4 случаях, включая одну победу и три ничьи. В то же время «Ингулец» не может похвастаться стабильными результатами против «Колоса».

    Последние встречи:

    • 10.08.2024: Колос 0:0 Ингулец
    • 14.04.2023: Ингулец 0:1 Колос
    • 07.10.2022: Колос 0:0 Ингулец
    • 18.09.2021: Ингулец 0:2 Колос
    • 07.03.2021: Ингулец 0:0 Колос

    Статистика

    «Ингулец»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

    «Колос»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    Прогноз на матч «Ингулец» – «Колос»

    Матч между «Ингулцом» и «Колосом» имеет все шансы быть равным, но преимущество на стороне «Колоса» за счет их стабильной игры в обороне. «Ингулец», несмотря на свою атакующую игру, будет иметь проблемы с обороной, что приведет к пропущенным голам. Ожидается, что «Колос» воспользуется ошибками хозяев поля и, несмотря на свою ограниченную атакующую силу, сможет выйти с минимальной победой.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Колоса» – коэффициент 2.40
    • Ничья – коэффициент 3.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Колоса» за коэффициент 7.50

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 