12 декабря на стадионе «Синобо Стэдиум» состоится матч между «Славией» и «Андерлехтом». Команды подходят к игре с разными целями: чешский клуб пытается прервать неудачную серию, а бельгийская команда стремится укрепить свое положение в группе.
«Славия»
Чешская команда демонстрирует неплохую форму в национальном чемпионате, но в Лиге Европы испытывает трудности. «Славия» проиграла три последних матча в турнире, пропуская в каждом из них. Тем не менее, команда регулярно забивает: за последние пять игр она отличилась девятью голами. В обороне дела обстоят лучше – всего три пропущенных мяча за тот же период. Лидер атаки, Томаш Хоры, имеет 9 голов в 23 матчах сезона.
Последние матчи «Славия»:
- Сигма Оломоуц 1:2 Славия
- Баник 0:1 Славия
- Славия 1:0 Слован Либерец
- Славия 1:2 Фенербахче
- Ческе Будеевице 0:4 Славия
«Андерлехт»
Бельгийский клуб показывает стабильные результаты как в национальном первенстве, так и в Лиге Европы. «Андерлехт» не проигрывает в семи матчах турнира, забивая в каждом из них. За последние пять игр команда забила 14 голов, пропустив всего четыре. Каспер Дольберг – главный бомбардир, забивший 16 голов в 23 матчах сезона.
Последние матчи «Андерлехт»:
- Андерлехт 2:1 Берсхот
- Андерлехт 4:1 Вестерло
- Левен 0:0 Андерлехт
- Андерлехт 2:2 Порту
- Андерлехт 6:0 Гент
Личные встречи
«Андерлехт» доминирует в очных матчах, выиграв последние четыре встречи. Более того, бельгийская команда не пропустила ни одного гола в этих играх, забив при этом девять мячей.
Последние встречи:
- Андерлехт 3:0 Славия (2016)
- Славия 0:3 Андерлехт (2016)
- Славия 0:2 Андерлехт (2005)
- Андерлехт 2:1 Славия (2005)
Статистика
«Славия»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
«Андерлехт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Славия» – «Андерлехт»
С учетом формы и результатов команд «Андерлехт» выглядит фаворитом. Бельгийская команда обладает более мощной атакой и уверенной игрой в обороне. «Славия» может создать определенные трудности, но шансы на победу гостей выше.
Рекомендации для ставок
- Победа «Андерлехт» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:3 в пользу «Андерлехт» – коэффициент 12.00
Прогноз основан на доминировании «Андерлехта» в очных встречах и его текущей форме.
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