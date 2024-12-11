12 декабря на стадионе «Синобо Стэдиум» состоится матч между «Славией» и «Андерлехтом». Команды подходят к игре с разными целями: чешский клуб пытается прервать неудачную серию, а бельгийская команда стремится укрепить свое положение в группе.

«Славия»

Чешская команда демонстрирует неплохую форму в национальном чемпионате, но в Лиге Европы испытывает трудности. «Славия» проиграла три последних матча в турнире, пропуская в каждом из них. Тем не менее, команда регулярно забивает: за последние пять игр она отличилась девятью голами. В обороне дела обстоят лучше – всего три пропущенных мяча за тот же период. Лидер атаки, Томаш Хоры, имеет 9 голов в 23 матчах сезона.

Последние матчи «Славия»:

Сигма Оломоуц 1:2 Славия

Баник 0:1 Славия

Славия 1:0 Слован Либерец

Славия 1:2 Фенербахче

Ческе Будеевице 0:4 Славия

«Андерлехт»

Бельгийский клуб показывает стабильные результаты как в национальном первенстве, так и в Лиге Европы. «Андерлехт» не проигрывает в семи матчах турнира, забивая в каждом из них. За последние пять игр команда забила 14 голов, пропустив всего четыре. Каспер Дольберг – главный бомбардир, забивший 16 голов в 23 матчах сезона.

Последние матчи «Андерлехт»:

Андерлехт 2:1 Берсхот

Андерлехт 4:1 Вестерло

Левен 0:0 Андерлехт

Андерлехт 2:2 Порту

Андерлехт 6:0 Гент

Личные встречи

«Андерлехт» доминирует в очных матчах, выиграв последние четыре встречи. Более того, бельгийская команда не пропустила ни одного гола в этих играх, забив при этом девять мячей.

Последние встречи:

Андерлехт 3:0 Славия (2016)

Славия 0:3 Андерлехт (2016)

Славия 0:2 Андерлехт (2005)

Андерлехт 2:1 Славия (2005)

Статистика

«Славия»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Андерлехт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Славия» – «Андерлехт»

С учетом формы и результатов команд «Андерлехт» выглядит фаворитом. Бельгийская команда обладает более мощной атакой и уверенной игрой в обороне. «Славия» может создать определенные трудности, но шансы на победу гостей выше.

Рекомендации для ставок

Победа «Андерлехт» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Андерлехт» – коэффициент 12.00

Прогноз основан на доминировании «Андерлехта» в очных встречах и его текущей форме.

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