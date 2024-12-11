12 декабря на стадионе «Партизан» «Маккаби» примет РФШ в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Ожидается напряженная игра, учитывая борьбу за очки и амбиции обеих команд.
«Маккаби»
Израильский клуб демонстрирует результативный футбол. Команда забила 12 голов в последних пяти матчах, в среднем 2.40 гола за игру. Лидер атак «Маккаби Тель-Авив» Дор Тургеман стабильно приносит результат. Однако слабое звено команды – оборона, пропустившая в шести последних матчах турнира.
Последние матчи «Маккаби»:
- Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Тель-Авив
- Маккаби Тель-Авив 2:2 Хапоэль Хадера
- Маккаби Бней Рейне 1:2 Маккаби Тель-Авив
- Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив
- Бней-Сахнин 0:4 Маккаби Тель-Авив
РФШ
Латвийский клуб подходит к матчу в непростой форме. За последние пять игр команда забила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру) и пропустила шесть. Лидер команды Янис Икауниекс забивает регулярно, но коллектив в целом испытывает проблемы с созданием моментов и реализацией.
Последние матчи РФШ:
- Мальме 1:0 РФШ
- РФШ 0:2 ПАОК
- РФШ 1:2 Рига
- РФШ 1:1 Андерлехт
- Гробиня 0:2 РФШ
Личные встречи
Команды не встречались ранее. Это добавляет интриги и непредсказуемости предстоящему поединку.
Статистика
«Маккаби»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
РФШ:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Маккаби» – РФШ
«Маккаби Тель-Авив» выглядит явным фаворитом матча благодаря более результативной атаке и стабильным выступлениям в последних играх. Ожидается, что израильская команда доминирует и добьется победы. «РФШ», вероятно, сможет создать несколько опасных моментов, но в целом уступит в классе.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Маккаби Тель-Авив» – коэффициент 1.50
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Маккаби» – коэффициент 10.00.
Прогноз учитывает превосходство хозяев в атаке и вероятные ошибки в защите у гостей.
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