12 декабря на стадионе «Партизан» «Маккаби» примет РФШ в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Ожидается напряженная игра, учитывая борьбу за очки и амбиции обеих команд.

«Маккаби»

Израильский клуб демонстрирует результативный футбол. Команда забила 12 голов в последних пяти матчах, в среднем 2.40 гола за игру. Лидер атак «Маккаби Тель-Авив» Дор Тургеман стабильно приносит результат. Однако слабое звено команды – оборона, пропустившая в шести последних матчах турнира.

Последние матчи «Маккаби»:

Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Тель-Авив

Маккаби Тель-Авив 2:2 Хапоэль Хадера

Маккаби Бней Рейне 1:2 Маккаби Тель-Авив

Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив

Бней-Сахнин 0:4 Маккаби Тель-Авив

РФШ

Латвийский клуб подходит к матчу в непростой форме. За последние пять игр команда забила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру) и пропустила шесть. Лидер команды Янис Икауниекс забивает регулярно, но коллектив в целом испытывает проблемы с созданием моментов и реализацией.

Последние матчи РФШ:

Мальме 1:0 РФШ

РФШ 0:2 ПАОК

РФШ 1:2 Рига

РФШ 1:1 Андерлехт

Гробиня 0:2 РФШ

Личные встречи

Команды не встречались ранее. Это добавляет интриги и непредсказуемости предстоящему поединку.

Статистика

«Маккаби»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

РФШ:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Маккаби» – РФШ

«Маккаби Тель-Авив» выглядит явным фаворитом матча благодаря более результативной атаке и стабильным выступлениям в последних играх. Ожидается, что израильская команда доминирует и добьется победы. «РФШ», вероятно, сможет создать несколько опасных моментов, но в целом уступит в классе.

Рекомендации для ставок:

Победа «Маккаби Тель-Авив» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Маккаби» – коэффициент 10.00.

Прогноз учитывает превосходство хозяев в атаке и вероятные ошибки в защите у гостей.

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