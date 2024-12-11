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    • Прогноз на точный счет матча «Маккаби» – РФШ, Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Маккаби» – РФШ, Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Партизан» «Маккаби» примет РФШ в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Ожидается напряженная игра, учитывая борьбу за очки и амбиции обеих команд.

    «Маккаби»

    Израильский клуб демонстрирует результативный футбол. Команда забила 12 голов в последних пяти матчах, в среднем 2.40 гола за игру. Лидер атак «Маккаби Тель-Авив» Дор Тургеман стабильно приносит результат. Однако слабое звено команды – оборона, пропустившая в шести последних матчах турнира.

    Последние матчи «Маккаби»:

    • Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Тель-Авив
    • Маккаби Тель-Авив 2:2 Хапоэль Хадера
    • Маккаби Бней Рейне 1:2 Маккаби Тель-Авив
    • Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив
    • Бней-Сахнин 0:4 Маккаби Тель-Авив

    РФШ

    Латвийский клуб подходит к матчу в непростой форме. За последние пять игр команда забила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру) и пропустила шесть. Лидер команды Янис Икауниекс забивает регулярно, но коллектив в целом испытывает проблемы с созданием моментов и реализацией.

    Последние матчи РФШ:

    • Мальме 1:0 РФШ
    • РФШ 0:2 ПАОК
    • РФШ 1:2 Рига
    • РФШ 1:1 Андерлехт
    • Гробиня 0:2 РФШ

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее. Это добавляет интриги и непредсказуемости предстоящему поединку.

    Статистика

    «Маккаби»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    РФШ:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Маккаби» – РФШ

    «Маккаби Тель-Авив» выглядит явным фаворитом матча благодаря более результативной атаке и стабильным выступлениям в последних играх. Ожидается, что израильская команда доминирует и добьется победы. «РФШ», вероятно, сможет создать несколько опасных моментов, но в целом уступит в классе.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Маккаби Тель-Авив» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Маккаби» – коэффициент 10.00.

    Прогноз учитывает превосходство хозяев в атаке и вероятные ошибки в защите у гостей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 11:23
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