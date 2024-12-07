8 декабря на стадионе Сан-Паоло в Неаполе «Наполи» встретится с «Лацио» в рамках 15-го тура Серии А. Ожидается захватывающая борьба между двумя сильными командами, обе из которых претендуют на высокие места в турнирной таблице. Наполи находится на 2-м месте, а Лацио – на 5-м, что придает дополнительную важность этому поединку.

«Наполи»

«Наполи» продолжает свой успешный путь в Серии А, занимая 2-е место с 32 очками. Команда демонстрирует отличные результаты в последних играх, но последние несколько матчей показали, что у «Наполи» есть проблемы в обороне. Несмотря на стабильное нападение, которое забивает в каждом из последних 3-х матчей, команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Ромелу Лукаку, с 5 голами в 14 играх, продолжает быть ключевой фигурой атаки.

Последние матчи «Наполи»:

Торино 0:1 Наполи

Наполи 1:0 Рома

Интер 1:1 Наполи

Наполи 0:3 Аталанта

Наполи 3:2 Удинезе

«Лацио» также показывает достойные результаты, с 28 очками занимает 5-е место в таблице. Команда достаточно стабильна, но в последних матчах была вынуждена столкнуться с трудностями, особенно в обороне. «Лацио» забивает в среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх, но и пропускает 0.80 гола, что делает их оборону крепкой. Валентин Кастельянос, лучший бомбардир команды с 8 голами, продолжает вести команду к успеху.

Последние матчи «Лацио»:

Лацио 3:1 Наполи (Кубок)

Парма 3:1 Лацио

Лацио 3:0 Болонья

Монца 0:1 Лацио

Лацио 2:0 Фиорентина

Личные встречи

История последних личных встреч между «Наполи» и «Лацио» показывает равенство команд. Наполи и Лацио регулярно обмениваются победами, и в последних играх часто встречались на высоком уровне. На данный момент «Наполи» не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей, однако Лацио в последнем очном поединке в Кубке смог одержать победу.

Последние встречи:

05.12.2024 (Кубок): Лацио 3:1 Наполи

28.01.2024: Лацио 0:0 Наполи

02.09.2023: Наполи 1:2 Лацио

03.03.2023: Наполи 0:1 Лацио

03.09.2022: Лацио 1:2 Наполи

Статистика

«Наполи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Победы/поражения: 2 победы, 1 ничья в последних 3 играх

Серия: не проигрывает в 3 последних матчах

«Лацио»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Победы/поражения: 2 победы, 2 ничьи в последних 4 играх

Серия: не проигрывает в 9 из последних 11 матчей

Прогноз на матч «Наполи» – «Лацио»

Обе команды находятся в хорошей форме, но «Наполи» имеет явное преимущество на своем стадионе. Лацио будет стараться навязать борьбу, но проблемы в обороне могут стать причиной ошибок. В то же время, «Наполи» продолжает быть опасным в атаке, и на домашней арене они должны извлечь максимум из своих возможностей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Наполи» – коэффициент 2.10

Оба клуба забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Наполи» с форой -1 – коэффициент 3.30

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 7.00.

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