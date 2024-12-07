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    • Прогноз на точный счет матча «Наполи» – «Лацио», Серия А, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Наполи» – «Лацио», Серия А, 8 декабря 2024 года

    8 декабря на стадионе Сан-Паоло в Неаполе «Наполи» встретится с «Лацио» в рамках 15-го тура Серии А. Ожидается захватывающая борьба между двумя сильными командами, обе из которых претендуют на высокие места в турнирной таблице. Наполи находится на 2-м месте, а Лацио – на 5-м, что придает дополнительную важность этому поединку.

    «Наполи»

    «Наполи» продолжает свой успешный путь в Серии А, занимая 2-е место с 32 очками. Команда демонстрирует отличные результаты в последних играх, но последние несколько матчей показали, что у «Наполи» есть проблемы в обороне. Несмотря на стабильное нападение, которое забивает в каждом из последних 3-х матчей, команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Ромелу Лукаку, с 5 голами в 14 играх, продолжает быть ключевой фигурой атаки.

    Последние матчи «Наполи»:

    • Торино 0:1 Наполи
    • Наполи 1:0 Рома
    • Интер 1:1 Наполи
    • Наполи 0:3 Аталанта
    • Наполи 3:2 Удинезе

    «Лацио»

    «Лацио» также показывает достойные результаты, с 28 очками занимает 5-е место в таблице. Команда достаточно стабильна, но в последних матчах была вынуждена столкнуться с трудностями, особенно в обороне. «Лацио» забивает в среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх, но и пропускает 0.80 гола, что делает их оборону крепкой. Валентин Кастельянос, лучший бомбардир команды с 8 голами, продолжает вести команду к успеху.

    Последние матчи «Лацио»:

    • Лацио 3:1 Наполи (Кубок)
    • Парма 3:1 Лацио
    • Лацио 3:0 Болонья
    • Монца 0:1 Лацио
    • Лацио 2:0 Фиорентина

    Личные встречи

    История последних личных встреч между «Наполи» и «Лацио» показывает равенство команд. Наполи и Лацио регулярно обмениваются победами, и в последних играх часто встречались на высоком уровне. На данный момент «Наполи» не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей, однако Лацио в последнем очном поединке в Кубке смог одержать победу.

    Последние встречи:

    • 05.12.2024 (Кубок): Лацио 3:1 Наполи
    • 28.01.2024: Лацио 0:0 Наполи
    • 02.09.2023: Наполи 1:2 Лацио
    • 03.03.2023: Наполи 0:1 Лацио
    • 03.09.2022: Лацио 1:2 Наполи

    Статистика

    «Наполи»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Победы/поражения: 2 победы, 1 ничья в последних 3 играх
    • Серия: не проигрывает в 3 последних матчах

    «Лацио»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Победы/поражения: 2 победы, 2 ничьи в последних 4 играх
    • Серия: не проигрывает в 9 из последних 11 матчей

    Прогноз на матч «Наполи» – «Лацио»

    Обе команды находятся в хорошей форме, но «Наполи» имеет явное преимущество на своем стадионе. Лацио будет стараться навязать борьбу, но проблемы в обороне могут стать причиной ошибок. В то же время, «Наполи» продолжает быть опасным в атаке, и на домашней арене они должны извлечь максимум из своих возможностей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Наполи» – коэффициент 2.10
    • Оба клуба забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Наполи» с форой -1 – коэффициент 3.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 11:11
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