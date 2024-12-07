8 декабря 2024 года в рамках 15-го тура Серии А состоится матч между «Венеция» и «Комо». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание в чемпионате. Венеция расположилась на последнем месте, а Комо чуть выше, на 18-й позиции. Это будет важная встреча для обеих команд, стремящихся набрать очки в надежде на спасение.
«Венеция»
«Венеция» продолжает испытывать трудности в этом сезоне. На данный момент команда набрала только 8 очков и занимает 20-е место в таблице. В последних 4 матчах подряд она потерпела поражение, причем в трех из них была разгромлена. Проблемы с атакой и обороной остаются основными проблемами команды, которая в последних 5 играх забила всего 4 гола (в среднем 0.80 гола за матч), но при этом пропустила 9 голов. Важно отметить, что несмотря на слабые результаты, «Венеция» в прошлом сезоне показала хорошие результаты в личных встречах с «Комо», что может сыграть на руку хозяевам.
Последние матчи «Венеция»:
- Болонья 3:0 Венеция
- Венеция 0:1 Лечче
- Венеция 1:2 Парма
- Интер 1:0 Венеция
- Венеция 3:2 Удинезе
«Комо»
«Комо» также переживает трудный период. С 11 очками команда располагается на 18-м месте и не может выиграть уже в 8 последних матчах. В атаке дела у «Комо» тоже оставляют желать лучшего: за последние 5 игр команда забила всего 3 гола (в среднем 0.60 гола за матч), а в обороне не выстояла в 14 играх подряд, пропуская 10 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.00 гола за матч). Однако «Комо» стабильно находит возможности для забитых мячей, что делает их опасными в атаке.
Последние матчи «Комо»:
- Комо 1:1 Монца
- Комо 0:2 Фиорентина
- Дженоа 1:1 Комо
- Эмполи 1:0 Комо
- Комо 1:5 Лацио
Личные встречи
«Венеция» в последних встречах с «Комо» была успешной. В 5 из последних 6 матчей команда не проигрывала, одержав 3 победы и дважды сыграв вничью. Особенно стоит отметить, что «Венеция» выигрывала дома в 3 из 4 последних матчей против «Комо». Это придает уверенность хозяевам, несмотря на сложную текущую форму.
Последние встречи:
- 03.03.2024: «Комо» 2:1 «Венеция»
- 20.08.2023: «Венеция» 3:0 «Комо»
- 01.04.2023: «Венеция» 3:2 «Комо»
- 06.11.2022: «Комо» 1:0 «Венеция»
Статистика команд
«Венеция»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия поражений: 4 матча подряд
«Комо»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Без побед в последних 8 матчах
Прогноз на матч «Венеция» – «Комо»
Несмотря на проблемы обеих команд, «Венеция» имеет преимущество в домашних играх против «Комо». Однако команда испытывает сложности в атаке и обороне, что делает исход матча непредсказуемым. «Комо» также не выглядит уверенно, особенно в обороне, но имеет хоть какие-то шансы забить. Ожидается, что игра будет напряженной и низкорезультативной, с минимальным количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Венеция» – коэффициент 2.60
- Ничья – коэффициент 3.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.60
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:0 в пользу «Венеция» – коэффициент 6.50.
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