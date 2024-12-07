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    • Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Комо», Серия А, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Комо», Серия А, 8 декабря 2024 года

    8 декабря 2024 года в рамках 15-го тура Серии А состоится матч между «Венеция» и «Комо». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание в чемпионате. Венеция расположилась на последнем месте, а Комо чуть выше, на 18-й позиции. Это будет важная встреча для обеих команд, стремящихся набрать очки в надежде на спасение.

    «Венеция»

    «Венеция» продолжает испытывать трудности в этом сезоне. На данный момент команда набрала только 8 очков и занимает 20-е место в таблице. В последних 4 матчах подряд она потерпела поражение, причем в трех из них была разгромлена. Проблемы с атакой и обороной остаются основными проблемами команды, которая в последних 5 играх забила всего 4 гола (в среднем 0.80 гола за матч), но при этом пропустила 9 голов. Важно отметить, что несмотря на слабые результаты, «Венеция» в прошлом сезоне показала хорошие результаты в личных встречах с «Комо», что может сыграть на руку хозяевам.

    Последние матчи «Венеция»:

    • Болонья 3:0 Венеция
    • Венеция 0:1 Лечче
    • Венеция 1:2 Парма
    • Интер 1:0 Венеция
    • Венеция 3:2 Удинезе

    «Комо»

    «Комо» также переживает трудный период. С 11 очками команда располагается на 18-м месте и не может выиграть уже в 8 последних матчах. В атаке дела у «Комо» тоже оставляют желать лучшего: за последние 5 игр команда забила всего 3 гола (в среднем 0.60 гола за матч), а в обороне не выстояла в 14 играх подряд, пропуская 10 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.00 гола за матч). Однако «Комо» стабильно находит возможности для забитых мячей, что делает их опасными в атаке.

    Последние матчи «Комо»:

    • Комо 1:1 Монца
    • Комо 0:2 Фиорентина
    • Дженоа 1:1 Комо
    • Эмполи 1:0 Комо
    • Комо 1:5 Лацио

    Личные встречи

    «Венеция» в последних встречах с «Комо» была успешной. В 5 из последних 6 матчей команда не проигрывала, одержав 3 победы и дважды сыграв вничью. Особенно стоит отметить, что «Венеция» выигрывала дома в 3 из 4 последних матчей против «Комо». Это придает уверенность хозяевам, несмотря на сложную текущую форму.

    Последние встречи:

    • 03.03.2024: «Комо» 2:1 «Венеция»
    • 20.08.2023: «Венеция» 3:0 «Комо»
    • 01.04.2023: «Венеция» 3:2 «Комо»
    • 06.11.2022: «Комо» 1:0 «Венеция»

    Статистика команд

    «Венеция»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия поражений: 4 матча подряд

    «Комо»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Без побед в последних 8 матчах

    Прогноз на матч «Венеция» – «Комо»

    Несмотря на проблемы обеих команд, «Венеция» имеет преимущество в домашних играх против «Комо». Однако команда испытывает сложности в атаке и обороне, что делает исход матча непредсказуемым. «Комо» также не выглядит уверенно, особенно в обороне, но имеет хоть какие-то шансы забить. Ожидается, что игра будет напряженной и низкорезультативной, с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Венеция» – коэффициент 2.60
    • Ничья – коэффициент 3.00
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.60

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Венеция» – коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 11:08
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