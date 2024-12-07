8 декабря 2024 года в рамках 15-го тура Серии А состоится матч между «Венеция» и «Комо». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание в чемпионате. Венеция расположилась на последнем месте, а Комо чуть выше, на 18-й позиции. Это будет важная встреча для обеих команд, стремящихся набрать очки в надежде на спасение.

«Венеция»

«Венеция» продолжает испытывать трудности в этом сезоне. На данный момент команда набрала только 8 очков и занимает 20-е место в таблице. В последних 4 матчах подряд она потерпела поражение, причем в трех из них была разгромлена. Проблемы с атакой и обороной остаются основными проблемами команды, которая в последних 5 играх забила всего 4 гола (в среднем 0.80 гола за матч), но при этом пропустила 9 голов. Важно отметить, что несмотря на слабые результаты, «Венеция» в прошлом сезоне показала хорошие результаты в личных встречах с «Комо», что может сыграть на руку хозяевам.

Последние матчи «Венеция»:

Болонья 3:0 Венеция

Венеция 0:1 Лечче

Венеция 1:2 Парма

Интер 1:0 Венеция

Венеция 3:2 Удинезе

«Комо»

«Комо» также переживает трудный период. С 11 очками команда располагается на 18-м месте и не может выиграть уже в 8 последних матчах. В атаке дела у «Комо» тоже оставляют желать лучшего: за последние 5 игр команда забила всего 3 гола (в среднем 0.60 гола за матч), а в обороне не выстояла в 14 играх подряд, пропуская 10 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.00 гола за матч). Однако «Комо» стабильно находит возможности для забитых мячей, что делает их опасными в атаке.

Последние матчи «Комо»:

Комо 1:1 Монца

Комо 0:2 Фиорентина

Дженоа 1:1 Комо

Эмполи 1:0 Комо

Комо 1:5 Лацио

Личные встречи

«Венеция» в последних встречах с «Комо» была успешной. В 5 из последних 6 матчей команда не проигрывала, одержав 3 победы и дважды сыграв вничью. Особенно стоит отметить, что «Венеция» выигрывала дома в 3 из 4 последних матчей против «Комо». Это придает уверенность хозяевам, несмотря на сложную текущую форму.

Последние встречи:

Статистика команд

«Венеция»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия поражений: 4 матча подряд

«Комо»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Без побед в последних 8 матчах

Прогноз на матч «Венеция» – «Комо»

Несмотря на проблемы обеих команд, «Венеция» имеет преимущество в домашних играх против «Комо». Однако команда испытывает сложности в атаке и обороне, что делает исход матча непредсказуемым. «Комо» также не выглядит уверенно, особенно в обороне, но имеет хоть какие-то шансы забить. Ожидается, что игра будет напряженной и низкорезультативной, с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Венеция» – коэффициент 2.60

– коэффициент 2.60 Ничья – коэффициент 3.00

– коэффициент 3.00 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.60

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:0 в пользу «Венеция» – коэффициент 6.50.

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