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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Севилья», Ла Лига, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Севилья», Ла Лига, 8 декабря 2024 года

    8 декабря 2024 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится встреча «Атлетико» с «Севильей» в рамках 16-го тура Ла Лиги. Атлетико продолжает борьбу за чемпионский титул, в то время как «Севилья» пытается стабилизировать свою игру после нескольких неудачных результатов.

    «Атлетико»

    Мадридский клуб выглядит одним из фаворитов Ла Лиги на данный момент. «Атлетико» занимает 3-е место с 32 очками после 15 туров. В последних играх они продемонстрировали отличную атакующую мощь, забив 17 голов за последние 5 матчей, при этом пропустив всего 2. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд в чемпионате, уверенно побеждая соперников, таких как «Вальядолид» (5:0) и «Алавес» (2:1). Основной ударной силой является Хулиан Альварес, который забил 11 голов в 22 матчах, а также стабильно помогает атакующей линии.

    Последние матчи «Атлетико»:

    • Вальядолид 0:5 Атлетико
    • Атлетико 2:1 Алавес
    • Спарта Прага 0:6 Атлетико (Лига Чемпионов)
    • Атлетико 2:1 Мальорка
    • Касереньо 1:3 Атлетико (Кубок)

    «Севилья»

    «Севилья» в этом сезоне испытывает сложности и занимает 12-е место с 19 очками. После нескольких неплохих матчей команда вновь столкнулась с проблемами, сыграв вничью с «Осасуной» (1:1) и одержав минимальную победу над «Райо Вальекано» (1:0). В последних 5 играх «Севилья» забила лишь 5 голов и пропустила 5, что отражает нестабильность как в атаке, так и в защите. Доди Лукебакио с 6 мячами является лучшим бомбардиром, однако ему явно не хватает поддержки со стороны партнeров.

    Последние матчи «Севилья»:

    • Севилья 1:1 Осасуна
    • Севилья 1:0 Райо Вальекано
    • Леганес 1:0 Севилья
    • Севилья 0:2 Реал Сосьедад
    • Севилья 1:0 Леганес

    Личные встречи

    Анализируя личные встречи, можно отметить доминирование «Атлетико» в последних сезонах. Мадридцы выиграли 5 из последних 7 матчей с «Севильей», при этом всегда забивали хотя бы один гол. В последних играх «Атлетико» и «Севилья» показывают разные уровни игры: Атлетико в атаке выглядит более сбалансированным, в то время как у «Севильи» есть проблемы с созданием моментов.

    Последние встречи:

    • Атлетико 1:0 Севилья (11.02.2024)
    • Атлетико 1:0 Севилья (23.12.2023)
    • Атлетико 6:1 Севилья (04.03.2023)
    • Севилья 0:2 Атлетико (01.10.2022)
    • Атлетико 1:1 Севилья (15.05.2022)

    Статистика команд

    «Атлетико»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия побед: 4 матча подряд
    • Забивает в 5 из 5 последних матчей

    «Севилья»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без побед: 2 матча подряд (1 ничья, 1 поражение)
    • Забивает в 3 из 5 последних матчей

    Прогноз на матч «Атлетико» – «Севилья»

    В этом матче «Атлетико» является фаворитом. Команда находится в отличной форме и имеет большое преимущество в атаке и защите. «Севилья» испытывает сложности в создании атакующих моментов и пропускает довольно много голов в последних играх. «Атлетико» будет доминировать в этом поединке, а их форма и стабильность на домашнем стадионе делают их победу более вероятной.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.55
    • Ожидается, что обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 10:59
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