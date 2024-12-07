8 декабря 2024 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится встреча «Атлетико» с «Севильей» в рамках 16-го тура Ла Лиги. Атлетико продолжает борьбу за чемпионский титул, в то время как «Севилья» пытается стабилизировать свою игру после нескольких неудачных результатов.
«Атлетико»
Мадридский клуб выглядит одним из фаворитов Ла Лиги на данный момент. «Атлетико» занимает 3-е место с 32 очками после 15 туров. В последних играх они продемонстрировали отличную атакующую мощь, забив 17 голов за последние 5 матчей, при этом пропустив всего 2. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд в чемпионате, уверенно побеждая соперников, таких как «Вальядолид» (5:0) и «Алавес» (2:1). Основной ударной силой является Хулиан Альварес, который забил 11 голов в 22 матчах, а также стабильно помогает атакующей линии.
Последние матчи «Атлетико»:
- Вальядолид 0:5 Атлетико
- Атлетико 2:1 Алавес
- Спарта Прага 0:6 Атлетико (Лига Чемпионов)
- Атлетико 2:1 Мальорка
- Касереньо 1:3 Атлетико (Кубок)
«Севилья»
«Севилья» в этом сезоне испытывает сложности и занимает 12-е место с 19 очками. После нескольких неплохих матчей команда вновь столкнулась с проблемами, сыграв вничью с «Осасуной» (1:1) и одержав минимальную победу над «Райо Вальекано» (1:0). В последних 5 играх «Севилья» забила лишь 5 голов и пропустила 5, что отражает нестабильность как в атаке, так и в защите. Доди Лукебакио с 6 мячами является лучшим бомбардиром, однако ему явно не хватает поддержки со стороны партнeров.
Последние матчи «Севилья»:
- Севилья 1:1 Осасуна
- Севилья 1:0 Райо Вальекано
- Леганес 1:0 Севилья
- Севилья 0:2 Реал Сосьедад
- Севилья 1:0 Леганес
Личные встречи
Анализируя личные встречи, можно отметить доминирование «Атлетико» в последних сезонах. Мадридцы выиграли 5 из последних 7 матчей с «Севильей», при этом всегда забивали хотя бы один гол. В последних играх «Атлетико» и «Севилья» показывают разные уровни игры: Атлетико в атаке выглядит более сбалансированным, в то время как у «Севильи» есть проблемы с созданием моментов.
Последние встречи:
- Атлетико 1:0 Севилья (11.02.2024)
- Атлетико 1:0 Севилья (23.12.2023)
- Атлетико 6:1 Севилья (04.03.2023)
- Севилья 0:2 Атлетико (01.10.2022)
- Атлетико 1:1 Севилья (15.05.2022)
Статистика команд
«Атлетико»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия побед: 4 матча подряд
- Забивает в 5 из 5 последних матчей
«Севилья»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия без побед: 2 матча подряд (1 ничья, 1 поражение)
- Забивает в 3 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Атлетико» – «Севилья»
В этом матче «Атлетико» является фаворитом. Команда находится в отличной форме и имеет большое преимущество в атаке и защите. «Севилья» испытывает сложности в создании атакующих моментов и пропускает довольно много голов в последних играх. «Атлетико» будет доминировать в этом поединке, а их форма и стабильность на домашнем стадионе делают их победу более вероятной.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетико» – коэффициент 1.55
- Ожидается, что обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 6.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!