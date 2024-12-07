8 декабря 2024 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится встреча «Атлетико» с «Севильей» в рамках 16-го тура Ла Лиги. Атлетико продолжает борьбу за чемпионский титул, в то время как «Севилья» пытается стабилизировать свою игру после нескольких неудачных результатов.

Мадридский клуб выглядит одним из фаворитов Ла Лиги на данный момент. «Атлетико» занимает 3-е место с 32 очками после 15 туров. В последних играх они продемонстрировали отличную атакующую мощь, забив 17 голов за последние 5 матчей, при этом пропустив всего 2. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд в чемпионате, уверенно побеждая соперников, таких как «Вальядолид» (5:0) и «Алавес» (2:1). Основной ударной силой является Хулиан Альварес, который забил 11 голов в 22 матчах, а также стабильно помогает атакующей линии.

Последние матчи «Атлетико»:

Вальядолид 0:5 Атлетико

Атлетико 2:1 Алавес

Спарта Прага 0:6 Атлетико (Лига Чемпионов)

Атлетико 2:1 Мальорка

Касереньо 1:3 Атлетико (Кубок)

«Севилья»

«Севилья» в этом сезоне испытывает сложности и занимает 12-е место с 19 очками. После нескольких неплохих матчей команда вновь столкнулась с проблемами, сыграв вничью с «Осасуной» (1:1) и одержав минимальную победу над «Райо Вальекано» (1:0). В последних 5 играх «Севилья» забила лишь 5 голов и пропустила 5, что отражает нестабильность как в атаке, так и в защите. Доди Лукебакио с 6 мячами является лучшим бомбардиром, однако ему явно не хватает поддержки со стороны партнeров.

Последние матчи «Севилья»:

Севилья 1:1 Осасуна

Севилья 1:0 Райо Вальекано

Леганес 1:0 Севилья

Севилья 0:2 Реал Сосьедад

Севилья 1:0 Леганес

Личные встречи

Анализируя личные встречи, можно отметить доминирование «Атлетико» в последних сезонах. Мадридцы выиграли 5 из последних 7 матчей с «Севильей», при этом всегда забивали хотя бы один гол. В последних играх «Атлетико» и «Севилья» показывают разные уровни игры: Атлетико в атаке выглядит более сбалансированным, в то время как у «Севильи» есть проблемы с созданием моментов.

Последние встречи:

Атлетико 1:0 Севилья (11.02.2024)

Атлетико 1:0 Севилья (23.12.2023)

Атлетико 6:1 Севилья (04.03.2023)

Севилья 0:2 Атлетико (01.10.2022)

Атлетико 1:1 Севилья (15.05.2022)

Статистика команд

«Атлетико»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 17

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия побед: 4 матча подряд

Забивает в 5 из 5 последних матчей

«Севилья»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без побед: 2 матча подряд (1 ничья, 1 поражение)

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Атлетико» – «Севилья»

В этом матче «Атлетико» является фаворитом. Команда находится в отличной форме и имеет большое преимущество в атаке и защите. «Севилья» испытывает сложности в создании атакующих моментов и пропускает довольно много голов в последних играх. «Атлетико» будет доминировать в этом поединке, а их форма и стабильность на домашнем стадионе делают их победу более вероятной.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетико» – коэффициент 1.55

Ожидается, что обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 6.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!