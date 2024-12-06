7 декабря на стадионе Луи II в Монако «Монако» встретится с «Тулузой» в рамках 14-го тура Лиги 1. «Монако» продолжает борьбу за место в еврокубках, в то время как «Тулуза» пытается набрать очки для спасения сезона.
«Монако»
«Монако» продолжает уверенно двигаться по турнирной таблице, занимая 3-е место с 26 очками после 13 туров. Команда демонстрирует отличную атакующую игру, но по-прежнему сталкивается с проблемами в обороне. В последних пяти матчах «Монако» забил 10 голов, но и пропустил 8, что отражает уязвимости в защите. Элис Бен-Сегир, лучший бомбардир команды с 5 голами, продолжает вдохновлять команду своей игрой. В атаке «Монако» стабильно создает опасные моменты, но защита требует улучшений, особенно в матчах против сильных соперников.
Последние матчи «Монако»:
- Марсель 2:1 «Монако»
- «Монако» 3:2 Реймс
- «Монако» 2:1 Ланс
- Лион 1:1 «Монако»
- «Монако» 3:1 Ницца
«Тулуза»
«Тулуза» в этом сезоне сталкивается с трудностями и находится на 15-м месте с 13 очками после 13 туров. Команда испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, что приводит к ряду неудач. В последних пяти матчах «Тулуза» забила 7 голов, но и пропустила 11, что указывает на нестабильную игру в обороне. Лучший бомбардир команды, Брэндон, с 4 голами в 12 матчах пытается вытянуть команду за счет индивидуальных усилий, но этого недостаточно для более высоких позиций в таблице.
Последние матчи «Тулузы»:
- Тулуза 1:1 Нант
- Пари Сен-Жермен 3:0 Тулуза
- Тулуза 2:1 Брест
- Лилль 2:2 Тулуза
- Тулуза 1:2 Лион
Статистика
«Монако»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия побед: 2 матча подряд
«Тулуза»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.30, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Серия поражений: 2 матча подряд
Личные встречи
В последних пяти встречах команд преимущество на стороне «Монако». «Тулуза» не выигрывала у «Монако» в последних четырех матчах, что добавляет уверенности хозяевам в предстоящей игре. В их последних встречах часто случались высокие счета, и «Монако» стабильно забивает несколько голов в игре против «Тулузы».
Последние личные встречи:
- Тулуза 1:3 Монако
- Монако 2:0 Тулуза
- Тулуза 1:2 Монако
- Монако 4:1 Тулуза
- Тулуза 0:3 Монако
Прогноз на точный счет
Учитывая атакующий потенциал «Монако» и проблемы с обороной у «Тулузы», можно ожидать активное и результативное наступление со стороны хозяев поля. «Монако» выиграет, но пропустит как минимум один гол, учитывая слабости в защите.
Рекомендация: Победа «Монако» с точным счетом 3:1 или 2:1 – коэффициент 5.20 и 6.00.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!