Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Монако» – «Тулуза», Лига 1, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монако» – «Тулуза», Лига 1, 7 декабря 2024 года

    7 декабря на стадионе Луи II в Монако «Монако» встретится с «Тулузой» в рамках 14-го тура Лиги 1. «Монако» продолжает борьбу за место в еврокубках, в то время как «Тулуза» пытается набрать очки для спасения сезона.

    «Монако»

    «Монако» продолжает уверенно двигаться по турнирной таблице, занимая 3-е место с 26 очками после 13 туров. Команда демонстрирует отличную атакующую игру, но по-прежнему сталкивается с проблемами в обороне. В последних пяти матчах «Монако» забил 10 голов, но и пропустил 8, что отражает уязвимости в защите. Элис Бен-Сегир, лучший бомбардир команды с 5 голами, продолжает вдохновлять команду своей игрой. В атаке «Монако» стабильно создает опасные моменты, но защита требует улучшений, особенно в матчах против сильных соперников.

    Последние матчи «Монако»:

    • Марсель 2:1 «Монако»
    • «Монако» 3:2 Реймс
    • «Монако» 2:1 Ланс
    • Лион 1:1 «Монако»
    • «Монако» 3:1 Ницца

    «Тулуза»

    «Тулуза» в этом сезоне сталкивается с трудностями и находится на 15-м месте с 13 очками после 13 туров. Команда испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, что приводит к ряду неудач. В последних пяти матчах «Тулуза» забила 7 голов, но и пропустила 11, что указывает на нестабильную игру в обороне. Лучший бомбардир команды, Брэндон, с 4 голами в 12 матчах пытается вытянуть команду за счет индивидуальных усилий, но этого недостаточно для более высоких позиций в таблице.

    Последние матчи «Тулузы»:

    • Тулуза 1:1 Нант
    • Пари Сен-Жермен 3:0 Тулуза
    • Тулуза 2:1 Брест
    • Лилль 2:2 Тулуза
    • Тулуза 1:2 Лион

    Статистика

    «Монако»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия побед: 2 матча подряд

    «Тулуза»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.30, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия поражений: 2 матча подряд

    Личные встречи

    В последних пяти встречах команд преимущество на стороне «Монако». «Тулуза» не выигрывала у «Монако» в последних четырех матчах, что добавляет уверенности хозяевам в предстоящей игре. В их последних встречах часто случались высокие счета, и «Монако» стабильно забивает несколько голов в игре против «Тулузы».

    Последние личные встречи:

    • Тулуза 1:3 Монако
    • Монако 2:0 Тулуза
    • Тулуза 1:2 Монако
    • Монако 4:1 Тулуза
    • Тулуза 0:3 Монако

    Прогноз на точный счет

    Учитывая атакующий потенциал «Монако» и проблемы с обороной у «Тулузы», можно ожидать активное и результативное наступление со стороны хозяев поля. «Монако» выиграет, но пропустит как минимум один гол, учитывая слабости в защите.

    Рекомендация: Победа «Монако» с точным счетом 3:1 или 2:1 – коэффициент 5.20 и 6.00.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «Монако» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 