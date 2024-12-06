7 декабря на стадионе «Монтиливи» состоится встреча «Жироны» с «Реалом» в рамках 16-го тура Ла Лиги. «Жирона» стремится закрепиться в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру дома, тогда как «Реал» уверенно занимает второе место и нацелен на борьбу за чемпионство.

«Жирона»

«Жирона» после 15 туров набрала 22 очка и занимает 8-е место в Ла Лиге. Команда демонстрирует неплохую форму, не проигрывая в 4 последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды Кристиан Стуани с 4 голами в 16 матчах является ключевым игроком атакующей линии. В последних 5 играх «Жирона» забила 7 голов и пропустила 4, что свидетельствует о сбалансированной игре. Особенно заметна стабильность в атаке – команда обязательно забивает в 4 последних матчах Ла Лиги.

Последние матчи «Жирона»:

Кубок. 04.12.2024: УД Логроньес 0:0 Жирона (серия пенальти 4:3)

Ла Лига. 01.12.2024: Вильярреал 2:2 Жирона

Лига чемпионов. 27.11.2024: Штурм 2:2 Жирона

Ла Лига. 23.11.2024: Жирона 1:0

Ла Лига. 10.11.2024: Хетафе 4:1 Жирона

«Реал»

«Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 33 очками после 15 туров, демонстрируя впечатляющую форму. Лучший бомбардир команды Винисиус Жуниор с 12 голами в 18 матчах является главным оружием атакующей линии. В последних 5 играх «Реал» забил 10 голов и пропустил только 4, что подчеркивает их атакующую мощь и надежную оборону. Особенно сильны в гостях – команда не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей Ла Лиги.

Последние матчи «Реал»:

Ла Лига. 04.12.2024: Атлетик 2:1 Реал

Ла Лига. 01.12.2024: Реал 2:1

Лига чемпионов. 27.11.2024: Ливерпуль 2:0 Реал

Ла Лига. 24.11.2024: Леганес 2:0 Хетафе

Ла Лига. 09.11.2024: Реал 0:3

Личные встречи

История очных встреч между «Жироной» и «Реалом» преимущественно в пользу «Реала». В последних 10 матчах «Реал» забивает против этого соперника в 10 из них, демонстрируя доминирующую позицию. Однако «Жирона» показывает устойчивость дома, побеждая в 3 последних матчах на своем поле. Эти результаты указывают на то, что «Реал» будет стремиться использовать свою атакующую мощь, в то время как «Жирона» постарается воспользоваться домашними преимуществами.

Последние встречи:

Ла Лига. 12.05.2024: Валенсия 0:0 Райо Вальекано

Ла Лига. 19.12.2023: Райо Вальекано 0:1 Валенсия

Ла Лига. 03.04.2023: Валенсия 1:1 Райо Вальекано

Ла Лига. 10.09.2022: Райо Вальекано 2:1 Валенсия

Статистика

«Жирона»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 1.40

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.80

В 6 последних матчах «Жирона» обязательно забивает

«Реал»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 2.00

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.80

«Реал» забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Жирона» – «Реал»

«Реал» значительно превосходит «Жирону» как в атаке, так и в обороне. Учитывая текущую форму команд и историю личных встреч, ожидается, что «Реал» контролирует матч и одержит победу с большим преимуществом. «Жирона» может создать несколько моментов, но им будет сложно противостоять мощной атаке «Реала». Высокий показатель забитых мячей у «Реала» и стабильная оборона делают их фаворитами встречи.

Рекомендации для ставок

Победа «Реал» – коэффициент 1.25

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: точный счет 1:3 в пользу «Реал» за коэффициент 10.00.

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