Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Реал», Ла Лига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Реал», Ла Лига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря на стадионе «Монтиливи» состоится встреча «Жироны» с «Реалом» в рамках 16-го тура Ла Лиги. «Жирона» стремится закрепиться в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру дома, тогда как «Реал» уверенно занимает второе место и нацелен на борьбу за чемпионство.

    «Жирона»

    «Жирона» после 15 туров набрала 22 очка и занимает 8-е место в Ла Лиге. Команда демонстрирует неплохую форму, не проигрывая в 4 последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды Кристиан Стуани с 4 голами в 16 матчах является ключевым игроком атакующей линии. В последних 5 играх «Жирона» забила 7 голов и пропустила 4, что свидетельствует о сбалансированной игре. Особенно заметна стабильность в атаке – команда обязательно забивает в 4 последних матчах Ла Лиги.

    Последние матчи «Жирона»:

    • Кубок. 04.12.2024: УД Логроньес 0:0 Жирона (серия пенальти 4:3)
    • Ла Лига. 01.12.2024: Вильярреал 2:2 Жирона
    • Лига чемпионов. 27.11.2024: Штурм 2:2 Жирона
    • Ла Лига. 23.11.2024: Жирона 1:0
    • Ла Лига. 10.11.2024: Хетафе 4:1 Жирона

    «Реал»

    «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 33 очками после 15 туров, демонстрируя впечатляющую форму. Лучший бомбардир команды Винисиус Жуниор с 12 голами в 18 матчах является главным оружием атакующей линии. В последних 5 играх «Реал» забил 10 голов и пропустил только 4, что подчеркивает их атакующую мощь и надежную оборону. Особенно сильны в гостях – команда не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей Ла Лиги.

    Последние матчи «Реал»:

    • Ла Лига. 04.12.2024: Атлетик 2:1 Реал
    • Ла Лига. 01.12.2024: Реал 2:1
    • Лига чемпионов. 27.11.2024: Ливерпуль 2:0 Реал
    • Ла Лига. 24.11.2024: Леганес 2:0 Хетафе
    • Ла Лига. 09.11.2024: Реал 0:3

    Личные встречи

    История очных встреч между «Жироной» и «Реалом» преимущественно в пользу «Реала». В последних 10 матчах «Реал» забивает против этого соперника в 10 из них, демонстрируя доминирующую позицию. Однако «Жирона» показывает устойчивость дома, побеждая в 3 последних матчах на своем поле. Эти результаты указывают на то, что «Реал» будет стремиться использовать свою атакующую мощь, в то время как «Жирона» постарается воспользоваться домашними преимуществами.

    Последние встречи:

    • Ла Лига. 12.05.2024: Валенсия 0:0 Райо Вальекано
    • Ла Лига. 19.12.2023: Райо Вальекано 0:1 Валенсия
    • Ла Лига. 03.04.2023: Валенсия 1:1 Райо Вальекано
    • Ла Лига. 10.09.2022: Райо Вальекано 2:1 Валенсия

    Статистика

    «Жирона»:

    • Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 1.40
    • Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.80
    • В 6 последних матчах «Жирона» обязательно забивает

    «Реал»:

    • Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 2.00
    • Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.80
    • «Реал» забивает в 5 из 7 последних матчей

    Прогноз на матч «Жирона» – «Реал»

    «Реал» значительно превосходит «Жирону» как в атаке, так и в обороне. Учитывая текущую форму команд и историю личных встреч, ожидается, что «Реал» контролирует матч и одержит победу с большим преимуществом. «Жирона» может создать несколько моментов, но им будет сложно противостоять мощной атаке «Реала». Высокий показатель забитых мячей у «Реала» и стабильная оборона делают их фаворитами встречи.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Реал» – коэффициент 1.25
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: точный счет 1:3 в пользу «Реал» за коэффициент 10.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    Примера. «Реал» разгромил «Жирону» (3:0), у Беллингема 1+1, Мбаппе забил
    «Жирона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 