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    • Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря 2024 года на стадионе «Селхерст Парк» состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Сити». Обе команды подходят к матчу с разным настроем: «Кристал Пэлас» продолжает бороться за выживание, в то время как «Манчестер Сити» стремится укрепить свои позиции в верхней части таблицы.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 17-е место в Премьер-лиге, набрав 12 очков после 14 туров. В последних матчах команда продемонстрировала улучшение, не проигрывая в трех встречах подряд, включая победу над Ипсвичем (1:0). Тем не менее, атака и оборона продолжают быть слабыми звеньями. Лучший бомбардир команды – Жан-Филипп Матета, который забил 6 голов в 17 матчах.

    Последние матчи «Кристал Пэлас»:

    • 03.12.2024: Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
    • 30.11.2024: Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл
    • 23.11.2024: Астон Вилла 2:2 Кристал Пэлас
    • 09.11.2024: Кристал Пэлас 0:2 Фулхэм
    • 02.11.2024: Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает 4-е место в Премьер-лиге, набрав 26 очков после 14 туров. Команда, несмотря на некоторые проблемы в обороне, продолжает оставаться одной из сильнейших в лиге. Эрлинг Холанд, лучший бомбардир команды, с 17 голами в 20 матчах, продолжает впечатлять своей формой. В последних 5 играх команда забила 7 голов, но также пропустила 11.

    Последние матчи «Манчестер Сити»:

    • 04.12.2024: Манчестер Сити 3:0 Ноттингем Форест
    • 01.12.2024: Ливерпуль 2:0 Манчестер Сити
    • 26.11.2024: Манчестер Сити 3:3 Фейеноорд (Лига Чемпионов)
    • 23.11.2024: Манчестер Сити 1:0 Арсенал
    • 02.11.2024: Манчестер Сити 2:1 Шеффилд Юнайтед

    Личные встречи

    «Манчестер Сити» имеет явное преимущество в последних очных встречах с «Кристал Пэлас». В последних 5 играх «Манчестер Сити» не проигрывает и неоднократно выигрывал с солидным разрывом.

    Последние встречи:

    • 19.05.2024: Кристал Пэлас 1:4 Манчестер Сити
    • 23.01.2024: Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас
    • 30.09.2023: Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити
    • 27.05.2023: Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас

    Статистика

    «Кристал Пэлас»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия матчей без поражений: 3

    «Манчестер Сити»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия матчей без поражений: 2

    Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» явно фаворит встречи, и его атакующие силы с Эрлингом Холандом в основе должны принести успех. Однако команда все же будет сталкиваться с проблемами в обороне, что может создать моменты для «Кристал Пэлас». Несмотря на это, «Манчестер Сити» способен продемонстрировать свою мощь и забить несколько голов. «Кристал Пэлас» будет бороться, но вряд ли сможет удержать победу.

    Прогноз на точный счет: Рекомендуем ставку на победу «Манчестер Сити» с результатом 2:1. «Кристал Пэлас» забьет, но гости смогут взять верх.

    Рекомендация:

    Победа «Манчестер Сити» с точным счетом 2:1, коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 11:16
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