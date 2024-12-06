В одном из матчей 15-го тура Премьер-лиги «Брентфорд» примет «Ньюкасл» на стадионе «Брентфорд Комьюнити». Обе команды занимают места в середине турнирной таблицы, набрав по 20 очков после 14 матчей. Это будет важная игра для обеих сторон, поскольку они стремятся набрать очки и улучшить свою позицию в таблице.

«Брентфорд»

«Брентфорд» на данный момент находится на 11-м месте в таблице, имея 20 очков. В последних играх команда продемонстрировала довольно стабильную атакующую игру, например, в победе над «Лестером» (4:1). Однако защита по-прежнему вызывает вопросы, ведь в последних 5 играх команда пропустила 8 голов. Йоан Висса, лучший бомбардир команды, с 8 голами в 13 матчах, продолжает быть основным источником атакующих действий.

Последние матчи «Брентфорда»:

04.12.2024: Астон Вилла 3:1 Брентфорд

30.11.2024: Брентфорд 4:1 Лестер

23.11.2024: Эвертон 0:0 Брентфорд

09.11.2024: Брентфорд 3:2 Борнмут

04.11.2024: Брентфорд 2:1 Фулхэм

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в текущем сезоне не демонстрирует стабильности, занимая 12-е место с 20 очками. Команда не может выиграть в последних 3 матчах и испытывает проблемы с обороной. В последних играх «Ньюкасл» пропустил 7 голов, что подчеркивает его слабости в защите. Однако команда продолжает показывать неплохие результаты в атаке, и Александер Исак (6 голов в 14 матчах) стабильно помогает своей команде забивать.

Последние матчи «Ньюкасла»:

04.12.2024: Ньюкасл 3:3 Ливерпуль

30.11.2024: Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл

25.11.2024: Ньюкасл 0:2 Вест Хэм

10.11.2024: Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл

02.11.2024: Ньюкасл 1:0 Арсенал

Личные встречи

«Ньюкасл» успешно играет против «Брентфорда» в последних встречах, одержав победу в 5 последних очных играх. В предыдущем сезоне «Ньюкасл» победил в домашнем матче 4:2 и в гостях 2:1, что дает им преимущество психологически в предстоящем поединке.

Последние встречи:

19.05.2024: Брентфорд 2:4 Ньюкасл

28.12.2023: Ньюкасл 2:1 Брентфорд

20.05.2023: Брентфорд 0:1 Ньюкасл

04.12.2022: Ньюкасл 3:0 Брентфорд

02.10.2022: Брентфорд 2:0 Ньюкасл

Статистика команд

Брентфорд

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Забивает в 14 из 16 последних матчей

Ньюкасл

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч

Ожидается, что матч будет достаточно результативным. Оба коллектива показывают хорошие атакующие действия, но проблемы с защитой могут стать ключевыми в данной встрече. «Брентфорд» дома часто забивает и в последних играх тоже продемонстрировал уверенную атакующую игру, но в обороне все еще есть слабости. «Ньюкасл» также активно атакует, но его защита пропускает слишком много голов. Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, можно ожидать победу «Брентфорда» в домашнем матче.

Рекомендации для ставок:

Победа Брентфорда: на домашнем стадионе команда показывает уверенные результаты, особенно в атаке. К тому же, «Ньюкасл» будет испытывать трудности на выезде. Коэффициент: 2.10

Тотал больше 2.5: Учитывая слабости обеих команд в обороне, можно ожидать, что в матче будет забито более 2.5 голов. Коэффициент: 1.95

Прогноз на точный счет:

Прогноз: Брентфорд 3:1 Ньюкасл Коэффициент: 9.00

Рекомендация: ставка на победу Брентфорда с точным счетом 3:1 на коэффициент 9.00.

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