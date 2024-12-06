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    • Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ньюкасл», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ньюкасл», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    В одном из матчей 15-го тура Премьер-лиги «Брентфорд» примет «Ньюкасл» на стадионе «Брентфорд Комьюнити». Обе команды занимают места в середине турнирной таблицы, набрав по 20 очков после 14 матчей. Это будет важная игра для обеих сторон, поскольку они стремятся набрать очки и улучшить свою позицию в таблице.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» на данный момент находится на 11-м месте в таблице, имея 20 очков. В последних играх команда продемонстрировала довольно стабильную атакующую игру, например, в победе над «Лестером» (4:1). Однако защита по-прежнему вызывает вопросы, ведь в последних 5 играх команда пропустила 8 голов. Йоан Висса, лучший бомбардир команды, с 8 голами в 13 матчах, продолжает быть основным источником атакующих действий.

    Последние матчи «Брентфорда»:

    • 04.12.2024: Астон Вилла 3:1 Брентфорд
    • 30.11.2024: Брентфорд 4:1 Лестер
    • 23.11.2024: Эвертон 0:0 Брентфорд
    • 09.11.2024: Брентфорд 3:2 Борнмут
    • 04.11.2024: Брентфорд 2:1 Фулхэм

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в текущем сезоне не демонстрирует стабильности, занимая 12-е место с 20 очками. Команда не может выиграть в последних 3 матчах и испытывает проблемы с обороной. В последних играх «Ньюкасл» пропустил 7 голов, что подчеркивает его слабости в защите. Однако команда продолжает показывать неплохие результаты в атаке, и Александер Исак (6 голов в 14 матчах) стабильно помогает своей команде забивать.

    Последние матчи «Ньюкасла»:

    • 04.12.2024: Ньюкасл 3:3 Ливерпуль
    • 30.11.2024: Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл
    • 25.11.2024: Ньюкасл 0:2 Вест Хэм
    • 10.11.2024: Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл
    • 02.11.2024: Ньюкасл 1:0 Арсенал

    Личные встречи

    «Ньюкасл» успешно играет против «Брентфорда» в последних встречах, одержав победу в 5 последних очных играх. В предыдущем сезоне «Ньюкасл» победил в домашнем матче 4:2 и в гостях 2:1, что дает им преимущество психологически в предстоящем поединке.

    Последние встречи:

    • 19.05.2024: Брентфорд 2:4 Ньюкасл
    • 28.12.2023: Ньюкасл 2:1 Брентфорд
    • 20.05.2023: Брентфорд 0:1 Ньюкасл
    • 04.12.2022: Ньюкасл 3:0 Брентфорд
    • 02.10.2022: Брентфорд 2:0 Ньюкасл

    Статистика команд

    Брентфорд

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Забивает в 14 из 16 последних матчей

    Ньюкасл

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Забивает в 6 из 8 последних матчей

    Прогноз на матч

    Ожидается, что матч будет достаточно результативным. Оба коллектива показывают хорошие атакующие действия, но проблемы с защитой могут стать ключевыми в данной встрече. «Брентфорд» дома часто забивает и в последних играх тоже продемонстрировал уверенную атакующую игру, но в обороне все еще есть слабости. «Ньюкасл» также активно атакует, но его защита пропускает слишком много голов. Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, можно ожидать победу «Брентфорда» в домашнем матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Брентфорда: на домашнем стадионе команда показывает уверенные результаты, особенно в атаке. К тому же, «Ньюкасл» будет испытывать трудности на выезде. Коэффициент: 2.10

    • Тотал больше 2.5: Учитывая слабости обеих команд в обороне, можно ожидать, что в матче будет забито более 2.5 голов. Коэффициент: 1.95

    Прогноз на точный счет:

    • Прогноз: Брентфорд 3:1 Ньюкасл Коэффициент: 9.00

    Рекомендация: ставка на победу Брентфорда с точным счетом 3:1 на коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 11:12
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