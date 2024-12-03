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    • Прогноз на точный счет матча «Карлсруэ» – «Аугсбург», Кубок Германии, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Карлсруэ» – «Аугсбург», Кубок Германии, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе BBBank Wildpark «Карлсруэ» примет «Аугсбург» в ⅛ финала Кубка Германии. Обе команды демонстрируют нестабильные результаты в последних играх, однако «Аугсбург» выглядит более уверенно, особенно в обороне, что может сыграть ключевую роль в этом поединке.

    «Карлсруэ»

    «Карлсруэ» продолжает борьбу в Кубке Германии после уверенной победы над «Киккерс Оффенбах» (2:0), но в последних играх чемпионата Второй Бундеслиги у команды проблемы с обороной, а также отсутствует стабильность в атаке. Карлсруэ забивает в среднем 1.20 гола за игру, но пропускает 1.80. Команда не выигрывает в 6 последних домашних матчах, что существенно осложняет их шансы в этом противостоянии.

    Последние матчи «Карлсруэ»:

    «Аугсбург»

    «Аугсбург», в свою очередь, показывает более стабильные результаты в последнее время, победив «Шальке» (3:0) в Кубке, а также имея хорошие показатели в Бундеслиге. Среднее количество голов команды в последних 5 матчах составляет 1.80 гола за игру при пропущенных 0.80. «Аугсбург» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, что дает им явное преимущество перед «Карлсруэ». На выезде команда также выглядит достаточно уверенно.

    Последние матчи «Аугсбурга»:

    Личные встречи

    Последние очные встречи также говорят в пользу «Аугсбурга». Команда одержала победы в трех последних матчах против «Карлсруэ», что придает им уверенности перед этой встречей. Несмотря на то что «Карлсруэ» временами сопротивляется, в последние годы «Аугсбург» стабильно показывает превосходство.

    Последние встречи:

    • «Аугсбург» 3:0 «Карлсруэ» (2012)
    • «Карлсруэ» 0:1 «Аугсбург» (2011)
    • «Аугсбург» 3:1 «Карлсруэ» (2007)
    • «Карлсруэ» 3:2 «Аугсбург» (2006)

    Статистика

    «Карлсруэ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Не выигрывает в 6 последних домашних матчах

    «Аугсбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

    Прогноз на матч «Карлсруэ» – «Аугсбург»

    «Аугсбург» выглядит более сильной командой в этом поединке, с хорошей обороной и стабильностью в атаке. «Карлсруэ» будет бороться, но их слабая защита и низкая результативность в последних матчах заставляют сомневаться в их возможностях против более сильного соперника. Ожидается, что «Аугсбург» продемонстрирует свою класс и пройдет в следующий раунд Кубка Германии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аугсбурга» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • «Аугсбург» забьет в обоих таймах – коэффициент 3.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Аугсбурга» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 11:20
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