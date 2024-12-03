4 декабря на стадионе BBBank Wildpark «Карлсруэ» примет «Аугсбург» в ⅛ финала Кубка Германии. Обе команды демонстрируют нестабильные результаты в последних играх, однако «Аугсбург» выглядит более уверенно, особенно в обороне, что может сыграть ключевую роль в этом поединке.

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» продолжает борьбу в Кубке Германии после уверенной победы над «Киккерс Оффенбах» (2:0), но в последних играх чемпионата Второй Бундеслиги у команды проблемы с обороной, а также отсутствует стабильность в атаке. Карлсруэ забивает в среднем 1.20 гола за игру, но пропускает 1.80. Команда не выигрывает в 6 последних домашних матчах, что существенно осложняет их шансы в этом противостоянии.

Последние матчи «Карлсруэ»:

«Аугсбург»

«Аугсбург», в свою очередь, показывает более стабильные результаты в последнее время, победив «Шальке» (3:0) в Кубке, а также имея хорошие показатели в Бундеслиге. Среднее количество голов команды в последних 5 матчах составляет 1.80 гола за игру при пропущенных 0.80. «Аугсбург» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, что дает им явное преимущество перед «Карлсруэ». На выезде команда также выглядит достаточно уверенно.

Последние матчи «Аугсбурга»:

Личные встречи

Последние очные встречи также говорят в пользу «Аугсбурга». Команда одержала победы в трех последних матчах против «Карлсруэ», что придает им уверенности перед этой встречей. Несмотря на то что «Карлсруэ» временами сопротивляется, в последние годы «Аугсбург» стабильно показывает превосходство.

Последние встречи:

«Аугсбург» 3:0 «Карлсруэ» (2012)

«Карлсруэ» 0:1 «Аугсбург» (2011)

«Аугсбург» 3:1 «Карлсруэ» (2007)

«Карлсруэ» 3:2 «Аугсбург» (2006)

Статистика

«Карлсруэ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Не выигрывает в 6 последних домашних матчах

«Аугсбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Карлсруэ» – «Аугсбург»

«Аугсбург» выглядит более сильной командой в этом поединке, с хорошей обороной и стабильностью в атаке. «Карлсруэ» будет бороться, но их слабая защита и низкая результативность в последних матчах заставляют сомневаться в их возможностях против более сильного соперника. Ожидается, что «Аугсбург» продемонстрирует свою класс и пройдет в следующий раунд Кубка Германии.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аугсбурга» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

«Аугсбург» забьет в обоих таймах – коэффициент 3.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Аугсбурга» за коэффициент 8.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!