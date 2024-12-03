4 декабря на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» примет «Эмполи» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. «Фиорентина» подходит к этому матчу в отличной форме, в то время как «Эмполи» переживает не лучшие времена в Серии А. Ожидается напряженное противостояние, где римская команда будет фаворитом.

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 7-е место в Серии А с 21 очком после 12 туров. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила 5. В атаке выделяется Николас Гонсалес, который стабильно забивает и оказывает значительное влияние на игру команды. С учетом своей атакующей мощи «Фиорентина» выглядит явным фаворитом в домашней встрече против «Эмполи».

Последние матчи «Фиорентины»:

«Эмполи»

«Эмполи» находится на 16-м месте в Серии А, что подтверждает их слабую форму. В последних пяти матчах команда забила всего 3 гола, а пропустила 8. У «Эмполи» есть проблемы в защите, что особенно опасно при встречах с такими командами, как «Фиорентина», которая умеет эффективно атаковать.

Последние матчи «Эмполи»:

Личные встречи

В последних личных встречах «Фиорентина» доминировала, выиграв 3 из последних 5 матчей против «Эмполи». «Эмполи» также не может похвастаться хорошими результатами на выезде против «Фиорентины».

Последние личные встречи:

Статистика команд

«Фиорентина»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Эмполи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Эмполи»

«Фиорентина» выглядит уверенно в этом сезоне и подходит к матчам с «Эмполи» как явный фаворит. У «Эмполи» большие проблемы с обороной, и они едут в Рим с неполной уверенностью в своих силах. Ожидается, что «Фиорентина» не только победит, но и забьет несколько голов. «Эмполи» может забить, но шансов на победу у них немного.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обычная ставка на «Фиорентина» выигрывает с разницей в 1-2 гола – коэффициент 2.40

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 9.00.

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