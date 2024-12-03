4 декабря на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» примет «Эмполи» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. «Фиорентина» подходит к этому матчу в отличной форме, в то время как «Эмполи» переживает не лучшие времена в Серии А. Ожидается напряженное противостояние, где римская команда будет фаворитом.
«Фиорентина»
«Фиорентина» занимает 7-е место в Серии А с 21 очком после 12 туров. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила 5. В атаке выделяется Николас Гонсалес, который стабильно забивает и оказывает значительное влияние на игру команды. С учетом своей атакующей мощи «Фиорентина» выглядит явным фаворитом в домашней встрече против «Эмполи».
Последние матчи «Фиорентины»:
- «Фиорентина» 3:2 «Пафос» (Лига Конференций, 28.11.2024)
- «Комо» 0:2 «Фиорентина» (Серия А, 24.11.2024)
- «Фиорентина» 3:1 «Верона» (Серия А, 10.11.2024)
- «АПОЭЛ» 2:1 «Фиорентина» (Лига Конференций, 07.11.2024)
- «Торино» 0:1 «Фиорентина» (Серия А, 03.11.2024)
«Эмполи»
«Эмполи» находится на 16-м месте в Серии А, что подтверждает их слабую форму. В последних пяти матчах команда забила всего 3 гола, а пропустила 8. У «Эмполи» есть проблемы в защите, что особенно опасно при встречах с такими командами, как «Фиорентина», которая умеет эффективно атаковать.
Последние матчи «Эмполи»:
- «Эмполи» 3:0 «Милан» (Серия А, 30.11.2024)
- «Эмполи» 1:1 «Удинезе» (Серия А, 25.11.2024)
- «Эмполи» 1:1 «Лечче» (Серия А, 08.11.2024)
- «Эмполи» 1:0 «Комо» (Серия А, 04.11.2024)
- «Эмполи» 0:3 «Интер» (Серия А, 30.10.2024)
Личные встречи
В последних личных встречах «Фиорентина» доминировала, выиграв 3 из последних 5 матчей против «Эмполи». «Эмполи» также не может похвастаться хорошими результатами на выезде против «Фиорентины».
Последние личные встречи:
- «Эмполи» 0:0 «Фиорентина» (Серия А, 29.09.2024)
- «Фиорентина» 1:0 «Эмполи» (Серия А, 23.10.2023)
- «Эмполи» 1:2 «Фиорентина» (Серия А, 03.04.2022)
- «Фиорентина» 1:0 «Эмполи» (Серия А, 27.11.2021)
- «Эмполи» 2:1 «Фиорентина» (Серия А, 05.05.2019)
Статистика команд
«Фиорентина»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Эмполи»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Фиорентина» – «Эмполи»
«Фиорентина» выглядит уверенно в этом сезоне и подходит к матчам с «Эмполи» как явный фаворит. У «Эмполи» большие проблемы с обороной, и они едут в Рим с неполной уверенностью в своих силах. Ожидается, что «Фиорентина» не только победит, но и забьет несколько голов. «Эмполи» может забить, но шансов на победу у них немного.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обычная ставка на «Фиорентина» выигрывает с разницей в 1-2 гола – коэффициент 2.40
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 9.00.
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