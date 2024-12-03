Вратарь забил в РПЛ впервые за 23 года, новые трансферные цели «Спартака», Роналду проиграл миллион болельщику и другие новости

Прокуратура проверит сделки «Крыльев Советов» при предыдущем губернаторе: подробности

«Спартак» рассматривает двух игроков «Локомотива» на позицию правого защитника

«Динамо» ведет переговоры по трансферу Глебова из «Ростова»

«Спартак» провел переговоры с бывшим спортивным директором «Ювентуса», отстраненным за финансовые махинации – есть его реакция

Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал победный ассист с порванными крестами и вывел свою команду в финал плей-офф МЛС

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Роналду проиграл миллион долларов болельщику в футбольном челлендже

Осинькин не хотел ехать на матч с «Зенитом»: «Он в очень тяжелом состоянии»

Вратарь Лещук забил на 95-й минуте и спас для «Динамо» ничью с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ

Лещук обогнал Соболева в гонке лучших бомбардиров сезона РПЛ – он стал первым за 23 года голкипером с голом в чемпионате России