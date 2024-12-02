«Спартак» рассматривает двух игроков «Локомотива» на позицию правого защитника

«Спартак» намерен укрепить правый фланг обороны. Москвичи рассматривают только россиян.
Претендентом на трансфер «Спартак» видит Александра Сильянова из «Локомотива».
- Зимой «Спартак», вероятно, покинет Даниил Хлусевич, выходящий в этом сезоне на правом фланге.
- 23-летний Сильянов стоит 6 миллионов евро, у него контракт до 2026 года.
- В сезоне РПЛ у Александра 15 матчей, ассист.
UPD. «Чемпионат» дополняет, что «Спартак» также изучает кандидатуру партнера Сильянова Максима Ненахова.
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