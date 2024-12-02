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    • «Спартак» рассматривает двух игроков «Локомотива» на позицию правого защитника

    «Спартак» рассматривает двух игроков «Локомотива» на позицию правого защитника

    «Спартак» намерен укрепить правый фланг обороны. Москвичи рассматривают только россиян.

    Претендентом на трансфер «Спартак» видит Александра Сильянова из «Локомотива».

    • Зимой «Спартак», вероятно, покинет Даниил Хлусевич, выходящий в этом сезоне на правом фланге.
    • 23-летний Сильянов стоит 6 миллионов евро, у него контракт до 2026 года.
    • В сезоне РПЛ у Александра 15 матчей, ассист.

    UPD. «Чемпионат» дополняет, что «Спартак» также изучает кандидатуру партнера Сильянова Максима Ненахова.

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    Источник: Metaratings

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    02.12.2024 12:45
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    Комментарии (13)
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    NewLife
    1733132918
    Мне не нравится этот любимчик Карпина - уровень Ростова и сборной))
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    САДЫЧОК
    1733134166
    И Сельянов и Ненахов слабые футболисты!
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    Борис34684
    1733136482
    Хотеть одно, но согласится ли Локо расстаться с игроками основы, ещё вопрос.
    Ответить
    vadikrew
    1733137020
    А чем Ненахов сильнее Хлусевича и Денисова?
    Ответить
    R_a_i_n
    1733139606
    Можно обменять на Зиньковского. Они вроде интересовались им летом.
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    Тинез Розоп
    1733141711
    Какой нах Ненах? Вы его вчера видели? Правый фланг отстой у них…
    Ответить
    zigbert
    1733158818
    Тут только чутье тренера. Никто не знает как они будут выглядеть в Спартаке.
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    FRZZ
    1733207649
    Можно подумать, что Сильянов прямо топ защитник...
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