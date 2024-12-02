«Спартак» хочет усилиться бывшим работником завода

«Спартак» может подписать центрального защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева.

Московский клуб рассматривает вариант с приобретением 23-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Шансы на сделку увеличатся, если спартаковцы продадут кого-то из действующих игроков обороны.