«Спартак» хочет усилиться бывшим работником завода

«Спартак» может подписать центрального защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева.
Московский клуб рассматривает вариант с приобретением 23-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.
Шансы на сделку увеличатся, если спартаковцы продадут кого-то из действующих игроков обороны.
- Рыночная стоимость Пальцева – 1,2 млн евро.
- Он в «Динамо Мх» с июля, провел 20 матчей и сделал 1 ассист.
- В активе центрбека 2 игры за сборную России.
- Ранее Пальцев рассказывал, как работал на заводе.