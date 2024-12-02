Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Спартак» хочет усилиться бывшим работником завода

    «Спартак» может подписать центрального защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева.

    Московский клуб рассматривает вариант с приобретением 23-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

    Шансы на сделку увеличатся, если спартаковцы продадут кого-то из действующих игроков обороны.

    • Рыночная стоимость Пальцева – 1,2 млн евро.
    • Он в «Динамо Мх» с июля, провел 20 матчей и сделал 1 ассист.
    • В активе центрбека 2 игры за сборную России.
    • Ранее Пальцев рассказывал, как работал на заводе.

    Новости по теме
    Миранчук поделился впечатлениями от игры против Месси 1
    «Краснодар» нацелился на защитника махачкалинского «Динамо» 4
    Ошибка бывшего работника завода позволила ЦСКА забить «Динамо Мх» 7
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Тинез Розоп
    1733154228
    А слово завод для того , чтоб кони с немытыми поугарали? Так они в трауре…
    Ответить
    subbotaspartak
    1733154800
    Правильно, ставим на конвейер.
    Ответить
    рылы
    1733154836
    задрали с этими тупорылыми заголовками. сейчас он футболист.
    Ответить
    ...уефан
    1733155080
    ...окно ещё не открыто, а сквозняком уже потянуло...
    Ответить
    Спартачище
    1733155467
    Работники заводов нынче играют ярче чем проф игруны типа соболька Валек норм защ с характером
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1733155746
    И что такого, что он бывший работник завода? Ловчев тоже в своё время работал на оборонном заводе и получил там профессию. Но бомбардир в заголовках почему-то не пишет про него "Бывший слесарь 4-го разряда сказал то то".
    Ответить
    ...уефан
    1733157336
    ...плюсов у него много. Если и есть желание и возможность взаимная, то чтоб трансфер не за спиной гл. тренера состоялся...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733162319
    Давайте угадаю дальше.Кабутов из Рубина?Го следующую новость
    Ответить
    acor94
    1733201531
    Спартак хочет усилиться бывшим школьником из Локомотива.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 